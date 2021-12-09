Президент Владимир Путин пообещал не допустить опрометчивых решений в вопросе введения QR-кодов в транспорте. Стрелка из московского МФЦ отправили в СИЗО. Глава Instagram заявил о возвращении хронологической ленты в 2022 году. Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире 9 декабря, — в дайджесте «360».

Мнение Путина о QR-кодах

Президент Владимир Путин заявил, что решение о введении системы QR-кодов в транспорте нуждается во внимательной проработке. По словам главы государства, власти постараются не допустить принятия каких-либо поспешных решений.

При этом Путин подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и здоровья жителей страны. Но он также отметил, что немаловажно никак не ограничивать права людей.

Стрелок из МФЦ в СИЗО

Пресненский районный суд отправил в СИЗО убившего и ранившего людей Сергея Глазова. Мужчина пробудет под стражей до 7 февраля. Обвиняемого арестовали после того, как он начал стрелять по посетителям и сотрудникам МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы.

Жертвами Глазова стали два человека. Ранения получили еще четверо. Как заявил адвокат обвиняемого Петр Колдов, родственники стрелка обсудят компенсации с пострадавшими и близкими погибших.

Старая лента в Instagram

Пользователи Instagram снова смогут пользоваться хронологической лентой. Глава соцсети Адам Моссери анонсировал ее возвращение в начале 2022 года. Он пояснил, что принял такое решение для снижения «манипулирования алгоритмами».

Возвращение Моргенштерна?

Рэпер Моргенштерн решил вернуться в Россию. Эту информацию подтвердил концертный директор исполнителя Владимир. Он сообщил «360», что рэпер прилетит в четверг, но точную дату называть не стал.

Экстренная посадка самолета

Летчику ВКС России Максиму Кабакову удалось посадить военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем вне аэродрома. Воздушное судно приземлилось на неподготовленную площадку в Псковской области. На борту находились 10 десантников и три члена экипажа. В результате экстренной посадки никто не пострадал.

Наказание ЦСКА

Дисциплинарный комитет РФС решил закрыть трибуну «А» на стадионе ЦСКА в следующем домашнем матче РПЛ. Также футбольный клуб оштрафовали на 535 тысяч рублей за нарушение требований безопасности и использование пиротехники на трибунах во время игры с «Зенитом».

Петербургскому клубу тоже не удалось избежать наказания. «Зениту» придется выплатить 90 тысяч рублей за ненормативную лексику.