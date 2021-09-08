Большие новости 8 сентября: взрыв в Ногинске, героическая смерть главы МЧС, атака на «Яндекс»

Взрыв произошел в многоэтажном жилом доме в Ногинске. Глава МЧС России погиб, пытаясь спасти известного кинорежиссера Александра Мельника, который тоже скончался. «Яндекс» рассказал о крупнейшей атаке ботнетов. Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире, — в дайджесте «360».

Взрыв в Ногинске

Взрыв произошел в девятиэтажке в Ногинске утром 8 сентября. В результате разрушенными оказались восемь квартир, еще 24 — пострадали. Два человека погибли, 17 — получили различные травмы. В их числе двое детей, их жизни ничего не угрожает. Судьба еще пятерых жителей неизвестна, есть вероятность, что они находятся под завалами. Спасатели продолжат разбирать обрушения ночью. Пострадавшие семьи получат помощь от губернатора региона.

Героическая смерть главы МЧС

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях. Он пытался спасти известного кинорежиссера Александра Мельника, который оступился и упал с обрыва в реку. Зиничев прыгнул за ним, но разбился о камень — в результате оба мужчины погибли. Тело главы МЧС уже доставили обратно в Москву. Соболезнования его родным и близким выразили Путин, Шойгу, Воробьев и Кадыров.

«Яндекс» отбился от атаки

«Яндекс» сообщил, что на выходных подвергся крупнейшей DDoS-атаке в истории Рунета. В компании не сообщили, кто за этим стоит, однако назвали случившееся «угрозой инфраструктуре в масштабах страны». Там добавили, что на серверы до сих пор продолжают нападать, но компания успешно сдерживает злоумышленников — данным пользователей ничего не угрожает.

CNN разоблачил Киев

Телеканал CNN заявил, что спецслужбы США помогали Украине задержать 33 россиян на территории Белоруссии. Речь идет о событиях прошлого года в Минске — по данным телеканала, задержание было тщательно спланированной операцией украинских властей в согласованном с Америкой порядке. В ФСБ России подтвердили, что информация телеканала абсолютно достоверна.

Две пенсии сразу

В ПФР рассказали, как военные могут получить две пенсии одновременно. Там уточнили, что одна пенсия проходит по линии силовых ведомств, а вторая — по линии ПФР. военный пенсионер сможет получить его, если достиг нужного возраста и имеет необходимый трудовой стаж.

Мараторий на проверки бизнеса

Правительство продлило мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Мораторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого бизнеса, отметил премьер-министр Михаил Мишустин. Впервые его ввели в 2020 году, с тех пор уже один раз продлевали. Благодаря этому мораторию, удалось сократить объем собранных взысканий на 200 миллиардов рублей.

Самокаты затормозят

Скорость электросамокатов ограничат до 25 километров в час. Скоростной лимит будет действовать как на тротуарах и велодорожках, так и на проезжей части. Такое решение приняли в Министерстве транспорта РФ — ведомство подготовило окончательную версию поправок к ПДД.