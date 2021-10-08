Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, который получил Нобелевскую премию мира, узнал о победе вместе со всеми. Заблаговременный звонок из Норвегии он пропустил. Москвичу Роману Ковалеву, избитому за попытку заступиться за девушку в метро, выплатят два миллиона рублей. В афганском городе Кундуз произошел взрыв в мечети. Погибли минимум 30 человек, еще 70 пострадали. Об этих и других новостях в России и мире за 8 октября — в дайджесте «360».

Пропущенный звонок

За несколько минут до объявления результатов Нобелевской премии главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову пытались дозвониться из Норвежского нобелевского комитета. Журналист не ответил, поскольку «ругался со специальным корреспондентом Милашиной». О присуждении премии он узнал только вместе со всеми.

Муратов заявил, что обладателем награды является весь журналистский коллектив «Новой газеты». Распределять премию будет редакционная коллегия.

Два миллиона от метро

Избитому в московской подземке Роману Ковалеву выплатят два миллиона рублей. Помощь молодому человеку распорядился выделить мэр столицы Сергей Собянин, который побывал в больнице у пострадавшего от трех дагестанцев парня. Деньги поступят от метро Москвы.

Напавших на Ковалева мужчин задержали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их подонками, причем национальность тут ни о чем не говорит.

Смертник в мечети

На севере Афганистана прогремел взрыв в шиитской мечети. Внутри находились люди, пришедшие на пятничную молитву. Активировал взрывное устройство, по предварительным данным, террорист-смертник. Погибли минимум 30 человек, пострадали — порядка 70.

Ответственность за случившееся возложили на боевиков группировки «Исламское государство в Хорасане»*. Она является ответвлением экстремистской организации ИГ**.

В интересах клиента?

Понятие полной стоимости кредита (ПСК) в России хотят расширить. В ЦБ считают, что кредитные и микрофинансовые организации могли бы включать в него любые дополнительные платежи, которые могут появиться у клиента при оформлении займа.

Так в регуляторе надеются сделать ПСК более полной и объективно отражающей все расходы заемщика.

Дом для Евровидения

В Италии определились с городом, который примет Евровидение-2022. Музыкальный конкурс проведут в Турине. О решении должны официально объявить в Государственной итальянской радиотелевизионной корпорации RAI.

Среди кандидатов на проведение Евровидения также были Милан, Болонья, Римини и Пезаро. Заявки подали 11 городов, Рим из списка исключили в первую очередь.

Ошибка редактора

Альфа-Банк удалил рекламу YouTubе-шоу «Весогонка», которую разнесли в социальных сетях за названных «жиробасами» полных людей. Пост в финансовой организации назвали ошибкой редактора, но наказывать за нее никого не собираются.

Пользователи заявили, что банк обесценивает своих клиентов и высмеивает их.

* «Исламское государство в Хорасане» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

** ИГ / «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в РФ.