Большие новости 8 ноября. Сбой QR-кодов, мигранты на границе Польши, поиск нелегальных хостелов в Подмосковье

Россияне получили QR-коды о вакцинации с сокращенным сроком действия. Ошибку объяснили сбоем на «Госуслугах». Беженцы собрались на белорусско-польской границе. Варшава прислала войска для охраны территории. Проверку жилых домов проведут в Подмосковье. Полиция хочет закрыть нелегальные хостелы. Об этих и других событиях понедельника, 8 ноября, — в дайджесте «360».

Ошибка в QR-коде

Сбой на портале «Госуслуги» привел к ошибкам в QR-коде о вакцинации. Сделавшие прививку заметили, что срок действия их электронного документа сократился до шести месяцев. Заместитель главы Минцифры Олег Качанов объяснил ошибки сбоем во время работ на сайте. На «Госуслугах» появилась новая форма сертификата о вакцинации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков успокоил всех, что пересмотра срока действия действующих сертификатов не будет.

Польша укрепила границу войсками

Несколько тысяч мигрантов собрались на белорусско-польской границе. Варшава направила войска навстречу незваным гостям. Поддержать польских военных решила Литва. В Евросоюзе заявили, что за организацией нелегальных мигрантов стоят власти Белоруссии. МИД Германии пригрозил, что введет новые санкции против Минска. В пограничном комитете республики заявили, что иностранцы намерены просить убежища на территории ЕС и ведут себя мирно. Но после этих заявлений толпа снесла часть забора на границе.

Подмосковье закроет нелегальные хостелы

Проверку жилых домов на наличие незаконных хостелов проведут в Подмосковье. Об этом заявил начальник регионального главка МВД Виктор Пауков. Он пояснил, что в ходе недавней проверки в одном из городских округов нашли пять нелегальных общежитий, где проживали более тысячи человек. При этом владельцы жилых помещений не вели никакой регистрации жильцов. А в двух комнатах полицейские нашли экстремистскую литературу.

СК поставил точку в деле Софьи Конкиной

Расследование дела о гибели дочери актера Владимира Конкина Софьи завершилось. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы привлечь к ответственности управляющую фитнес-клубом, где погибла девушка. Материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу.

Мокрый снег и гололедица

Мокрый снег и гололедица ожидаются на дорогах Московской области до вторника, 9 ноября. Такое предупреждение для водителей выпустил региональный Минтранс. В ведомстве попросили автолюбителей не гонять, притормаживать у светофоров и не выезжать на летней резине. Пешеходам напомнили, что во время прогулок по обочинам дорог на одежде нужно иметь светоотражающие элементы.

Священника осудили за растление детей

Бывшего настоятеля храма из Еврейской автономной области и звонаря церкви осудили за растление детей. Пострадавшими от действий служителей культа стали более 50 мальчиков. По решению суда батюшку отправили в колонию строгого режима на 18 лет, а его помощника — на 12 лет.