Большие новости 8 января. Смертельные отравления в Тюмени, судьба кратера «Врата ада» и обнаружение «дельтакрона»

Ученые выявили гибрид штаммов «дельта» и «омикрон» на Кипре. В Тюмени девять человек погибли от отравления паленым алкоголем. Гигантский газовый кратер «Врата ада» решили потушить в Туркмении. Стали известны подробности убийства пятилетней девочки в Костроме. Житель Казахстана рассказал о ситуации с продуктами на фоне беспорядков.

Обвиняемые в убийстве девочки неделю выбирали себе жертву

Педофил-рецидивист и его судимый за кражу приятель, которые обвиняются в убийстве пятилетней девочки в Костроме, заранее готовились к преступлению. По данным источника «Царьграда», они в течение недели подыскивали себе жертву.

Сначала они хотели похитить мальчика, но остановили выбор на девочке, рассказал собеседник издания. По его словам, преступление было приурочено к дню рождения одного из предполагаемых убийц.

«Омикрон» и «дельта» объединились

Группа ученых на Кипре выявила новую мутацию коронавируса. Эта вариация представляет собой гибрид штаммов «дельта» и «омикрон». Ее назвали «дельтакрон».

По словам заведующего лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиоса Кострикиса, у новой вариации коронавируса генетическая основа «дельты», но много мутаций, которые характерны для «омикрона».

Девять жертв паленой водки в Тюмени

Девять человек погибли в Тюмени от отравления метиловым спиртом. Паленым алкоголем торговали в нескольких точках в Тюмени, расположенных на Рижской и Ставропольской улицах.

Спиртное разливали в бутылки с этикеткой «Водка Сибири». По факту случившегося возбудили уголовное дело, задержаны четыре подозреваемых. Расследование взял на контроль руководитель регионального СУ СК РФ.

Что происходит с ценами на продукты в Казахстане

Житель Нур-Султана Ожет Шегирбаев в беседе с «360» рассказал, что сейчас проблем с продовольствием в городе как таковых нет. К тому же начала работать горячая линия, на которую можно сообщить о завышенных ценах.

По словам Шегирбаева, в первые дни беспорядков были проблемы с банкоматами, не получалось снять деньги, в магазинах нельзя было платить по безналу. Вчера ситуация начала меняться, в торговых сетях начали разрешать такую систему оплаты.

Туркмения решила потушить «Врата ада»

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству проработать вопрос о том, как потушить гигантский газовый кратер «Врата ада».

Он горит в пустыне Каракумы уже более 50 лет. По словам Бердымухамедова, горящий кратер представляет проблему для экологии и здоровья людей из ближайших поселений. Кроме того, под «Вратами ада» есть большие залежи газа и сырье просто сгорает в воздухе. «360» выяснил, насколько реально выполнить требование лидера Туркмении.

Бурановская бабушка осталась без средств из-за мошенников

Солистка и художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева попалась на удочку мошенников. Они лишили ее очень крупной суммы денег. Артистка оказалась в крайне тяжелом положении. Плюс начались проблемы со здоровьем из-за стресса.

По ее словам, она живет, как в страшном сне. Давление зашкаливает, поэтому все время нужны лекарства. Их помогает покупать сын. Деньги переводят просто неравнодушные люди. Все произошло в канун Нового года.

Текст дня

Ученые разошлись в прогнозах по поводу конца пандемии. Некоторые считают, что новый штамм «омикрон» при максимально сильном распространении потеряет заразность. Но есть и версия о том, что возбудитель при попадании в организм животных может превратиться в супермутанта, с которым не смогут справиться вакцины и естественный иммунитет переболевших.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что доказательств того, что «омикрон» может передаваться животным, пока нет. Но исключать такую теорию тоже нельзя.

Теперь только два сценария. Мир ждет появление супермутанта-коронавируса или окончание пандемии.