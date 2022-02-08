Большие новости 8 февраля. QR-коды россиянам с антителами, «Оскар» для «БоксБалета», ответ Мишиной о падении

В России введут QR-коды для жителей страны с антителами к коронавирусу. Требований для их уровня нет. Мультфильм «БоксБалет» может получить «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». Борьба за статуэтку развернется нешуточная. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анастасия Мишина не смогла сразу ответить на вопрос иностранной прессы о своем падении. Спортсменке помогли коллеги. Что еще происходило в РФ и мире — в дайджесте «360».

QR-код на полгода

С 21 февраля россиянам станут выдавать QR-коды при положительном тесте на наличие антител к коронавирусу. Действовать они будут полгода с момента получения результатов. При этом Минздрав не установил требования к уровню антител.

Подавать заявление на ковид-сертификат можно на портале госуслуг. Документ автоматически сформируется не позднее чем через три дня после обращения.

Борьба за «Оскар»

На премию «Оскар-2022» номинировали короткометражный мультфильм «БоксБалет» российского режиссера Антона Дьякова. Ему предстоит борьбаза звание лучшего короткометражного анимационного фильма.

Мультфильмы «Энканто», «Лука» и «Райя и последний дракон» выяснят, кто достоин статуэтки как лучший анимационный фильм. Претендентов на «Оскар» как лучший фильм и того больше. Среди номинантов, как ожидалось, «Дюна».

Не поняла вопроса

Российская фигуристка Анастасия Мишина не поняла вопрос журналиста о своем самочувствии после падения, заданный на английском. Коллеги подсказали олимпийской чемпионке, что от нее хотят. И в итоге спортсменка подробно рассказала о произошедшем на льду.

Мишина и ее партнер Александр Галлямов упали, когда выступали с произвольной программой командного турнира. Несмотря на это, пара из России набрала 145,2 балла, обойдя конкурентов из Японии, Канады и США, и выиграла соревнования.

Удаленный больничный

Оформить больничный дистанционно в России можно до 15 марта. Новый порядок выдачи листков нетрудоспособности позволяет при симптомах ОРВИ или COVID-19 открыть их по звонку на номер 122 или в кол-центр поликлиники по месту жительства.

Больничный выдадут после консультации со специалистом на семь дней. Закрыть его тоже можно удаленно, если через неделю самочувствие придет в норму.

ДТП с миллиардером Шепелем

Российский миллиардер Алексей Шепель оказался одним из пострадавших в серьезном ДТП на Рублевском шоссе в Москве. Предприниматель рассказал журналистам, что попал в реанимацию с инфарктом.

Виновником аварии, по данным полиции, стал водитель Mercedes: он не справился с управлением и влетел в ехавшие впереди машины. Одно авто полностью расплющило от полученного удара.

Текст дня

В России хотят реформировать рынок ритуальных услуг. Депутаты предложили сделать похороны госуслугой, а для «черных» ритуальщиков ввести в УК специальную статью о мошенничестве. Разбирались, зачем необходим новый закон о погребении.