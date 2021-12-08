Большие новости 8 декабря. Объяснения стрелка из МФЦ, итоги года от Google, метеор над Сочи

Устроивший стрельбу в московском МФЦ подтвердил, что открыл огонь из-за требования сотрудников надеть маску. Google опубликовал ежегодную подборку «Год в поиске». Жители Сочи засняли на видео падение метеора. Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире 8 декабря — в дайджесте «360».

Объяснения стрелка

Члены ОНК встретились с Сергеем Глазовым, который днем 7 декабря открыл огонь по посетителям и сотрудникам МФЦ «Рязанский».По словам мужчины, он пришел получать паспорт, но от него стали требовать надеть маску. Он заявил, что не верит в санитарные требования, из-за чего и начал стрелять.

Жертвами Глазова стали два человека. Среди четырех пострадавших оказалась 10-летняя девочка. Мужчина признал свою вину в случившемся. На него завели дело о незаконном обороте оружия и убийстве.

«Год в поиске» от Google

Google опубликовал главные тренды 2021 года в своей подборке «Год в поиске». В основу рейтинга легли поисковые запросы пользователей. Больше всего людей интересовали новости по ситуации в Афганистане и вакцинации от коронавируса.

Россияне чаще всего в уходящем году обсуждали Чемпионат Европы по футболу, а самым популярным мемом в стране стал «Удивленный Багз Банни».

Метеор над Сочи

Жители Сочи заметили заметили падающее небесное тело в районе поселка Лазаревское. Очевидцы успели заснять яркий шар на видео. Предположительно, над городом пролетел метеор.

Как рассказал «360» член экспертной группы по космическим угрозам Совета РАН по космосу Сергей Нароенков, небольшие метеороиды сгорают в атмосфере довольно часто. Их можно увидеть каждый день по несколько раз.

Новый канцлер Германии

Глава Социал-Демократической партии Олаф Шольц стал новым канцлером Германии. Он уже принял присягу в парламенте. Шольц позиционирует себя как наследник Ангелы Меркель. Путин поздравил Шольца со вступлением в должность.

Блокировка YouTubе-канала Шукшиной

Пресс-служба Google в России сообщила о блокировке аккаунта актрисы Марии Шукшиной. Причиной стало распространение недостоверной информации о коронавирусе. Актриса открыто выступает против всеобщей обязательной вакцинации и введения QR-кодов в стране.

Задержание владельца «Рив Гош»

Владельца сети «Рив Гош» Августа Мейера задержали в Петербурге вместе с его женой и деловым партнером Инной Мейер, сообщили СМИ. По информации журналистов, бизнесмена заподозрили в мошенничестве. Речь идет о хищении 2,3 миллиарда рублей у Сбербанка.

Смерть экс-тренера «Ростова»

Бывший тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула ушел из жизни в возрасте 61 года. Причины смерти пока неизвестны. Клуб выразил соболезнования родным и близким экс-тренера.