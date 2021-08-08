Большие новости 8 августа. Конец Олимпиады, травля за фото с Ласицкене, винные дороги России

Церемония закрытия Олимпиады прошла в Токио. Факел с огнем потушили, флаг Игр передали мэру Парижа. Радость украинской легкоатлетки Ярославы Магучих за победу россиянки Марии Ласицкене не оценили. Министерство обороны Украины пригрозило спортсменке беседой. Туристический маршрут для любителей вина создадут в России. Маршрут проложат через Краснодарский край. Об этих и других событиях дня — в дайджесте «360».

Прощание с Олимпиадой

Церемония закрытия летних Олимпийских игр прошла на стадионе в Токио. Факел с олимпийским огнем погасили, знамя соревнований сняли. Президент МОК Томас Бах передал флаг Игр мэру Парижа Анн Идальго. Столица Франции примет спортсменов на Олимпиаде в 2024 году. Россияне на прошедшей Олимпиаде стали пятыми в общем зачете и третьими по количеству наград. «360» подвел итоги Игр.

Травля за дружбу

Украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих дома ждут неприятности. В социальных сетях бронзового призера Олимпиады раскритиковали за объятия с чемпионкой Игр — россиянкой Марией Ласицкене. На странице Магучих в Facebook началась травля, а Минобороны Украины увидело в фото двух спортсменок «спецоперацию врага» и пригрозило серьезным разговором. Журналист Владимир Соловьев предложил Магучих переехать в Россию.

Винные туры в России

Маршрут «Винные дороги России» предложили запустить в Российском союзе туриндустрии. Путешественникам предложат поездку по винодельням, сыроварням и фермерским хозяйствам Краснодарского края. В дальнейшем разработают несколько винных туров для дегустации национальных брендов вина.

Отравившихся детей — 87

Число госпитализированных детей с кишечной инфекцией в больницах Краснодарского края выросло до 87. Всех школьников сняли с поезда из Мурманска в Адлер. РЖД объявили, что доставят детей после выздоровления до места отдыха бесплатно. Пока в компании проверяют продукты вагона-ресторана, где питались юные пассажиры.

Слезы Месси

Прощальная пресс-конференция в «Барселоне» довела футболиста Лионеля Месси до слез. Он заявил, что ему тяжело уходить из клуба, где он играл с 13 лет. Он опроверг заявления о том, что уходит в «Пари Сен-Жермен», пояснив, что контракт еще не подписывал. Месси не исключил, что однажды вернется в каталонский клуб, который стал ему родным домом.

Смертельная авария в Турции

Рейсовый автобус вылетел в кювет в турецкой провинции Балыкесир. По предварительным данным, погибли 14 пассажиров, еще 18 человек получили ранения. Пострадавших доставили в больницы. В причинах аварии разбираются следователи.