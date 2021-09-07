Большие новости 7 сентября: убийство 10-летних школьниц, кто возглавит афганское правительство, бесплатные путешествия

Не последнюю роль в убийстве двух 10-летних девочек из Кисилевска могла сыграть система. Якобы одна из жертв педофила была из многодетной неблагополучной семьи. В России стартует программа бесплатных путешествий для молодежи «Больше, чем путешествие». Молодым людям дадут возможность ближе познакомиться с регионом. Во главе афганского правительства станет Мохаммад Хасан Ахунд — он будет исполнять обязанности премьер-министра. Об этих и других событиях, произошедших в России и мире, — в дайджесте «360».

Убил педофил, погубила система

Одна из убитых 10-летних школьниц из Киселевска росла в многодетной неблагополучной семье. По версии СМИ, ей не интересовались ни органы опеки, ни комитет по делам несовершеннолетних.

Девочка жила вместе с мамой, младшими братьями и сестрами. Соседи рассказали, что дети были от разных отцов, за старшей никто не следил. Некоторые считают, будто бы мать ребенка давно пора лишить родительских прав.

У второй убитой школьницы родители развелись. Девочки дружили. Несмотря на разную ситуацию в семье, обе согласились пойти с незнакомым мужчиной и сели с ним в машину.

Новый премьер-министр Афганистана

Главой афганского правительства, сообщила Al Jazeera, станет Мохаммад Хасан Ахунд. Ему предстоит исполнять обязанности премьер-министра страны. Талибы* объявили и о других назначениях: в МИД придет Амир Хан Мутаки, а Минобороны возглавит один из лидеров радикального движения Мохаммад Якуб.

«Талибан»* пригласил на церемонию формирования нового правительства представителей из России, Китая, Турции, Ирана, Катара и Пакистана.

Путешествия — бесплатно

Ростуризм и Росмолодежь заявили о старте программы бесплатных путешествий для молодежи. Молодым людям предложат выбрать из 250 различных маршрутов, в том числе туров выходного дня и многодневных экспедиций.

Программа «Больше, чем путешествие» охватит всю страну и позволит молодым россиянам ближе познакомиться с регионом, в том числе через культуру.

Тест на совместимость

Российские иммунологи выяснят, насколько совместимы вакцины от коронавируса и гриппа. Решение специалистам предстоит принять с учетом новых данных. Раньше они сходились во мнении о необходимости разделять вакцины.

Вакцинация от гриппа в РФ уже стартовала. Россиян призвали сделать прививку, чтобы обезопасить себя. Раньше речь шла о четырехнедельном перерыве между введением противогриппозной вакцины и второй инъекции от коронавируса.

У Дмитрия Кисилева — COVID-19

Журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева госпитализировали с коронавирусом, сообщилиСМИ. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

За Кисилевым наблюдают врачи. По имеющимся данным, у него 25-50% поражения легких.

Сначала у телеведущего начался сухой кашель и поднялась температура, ему не хватало воздуха. Работать Кисилев продолжал до тех пор, пока у него не развилась двусторонняя пневмония.

Новый состав сборной

Определен состав сборной РФ по футболу на отборочный матч чемпионата мира 2022 года против Мальты.

Команду возглавит Федор Смолов. Среди основных игроков — Гилерме, Караваев, Дивеев, Оиспенко, Кузяев, Ерохин, Баринов, Захарян, Миранчук, Ионов.

Матч межу национальной сборной и соперниками из Мальты начался 7 сентября в 21:45.

* Талибы, движение «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России