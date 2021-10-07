Большие новости 7 октября. Малярия против коронавируса, мощное землетрясение в Токио, флешмоб для целующихся «Камызяк»

На разработку вакцины против малярии ушло более 30 лет: ВОЗ впервые рекомендовала ее к применению. Вызывающий болезнь паразит гораздо коварнее SARS-CoV-2. В Токио из-за мощного землетрясения начали раскачиваться здания. Магнитуда подземных толчков составила 6,1. Скандал с поцелуем на шоу «Игра» спровоцировал флешмоб — его устроили комики, чтобы поддержать игрока команды «Камызяки» Дениса Дорохова. Самое важное, что произошло в России и мире 7 октября, — в дайджесте «360».

Три десятилетия ученой работы

Первая вакцина против малярии появилась в мире. Чтобы защитить человечество от болезни, которая ежегодно уносит жизни сотен тысяч детей, ученые работали более 30 лет.

Рекомендацию к использованию препарата RTS,S ВОЗ дала по результатам пилотного проекта в Гане, Кении и Малави. С 2019 года в ходе него привили свыше 800 тысяч детей. Проект продолжается до сих пор.

Возбудителя малярии, которым является паразитический одноклеточный организм плазмодий, считают коварнее и изощреннее коронавируса. Природа у него сложная, а сама болезнь постоянно эволюционирует.

Токио тряхнуло

Вечером 7 октября в Токио сработала экстренная система оповещения о мощном землетрясении. Его магнитуда рядом с японской столицей составила 6,1.

Информации о погибших или сильных разрушениях нет. Угроза цунами тоже не возникла, но сильные подземные толчки «раскачали» здания в городе. В домах шатались не только стены — ходила ходуном мебель, тряслись лампы.

Поддержали после поцелуя

Участники стендап-проекта «Взрослые люди» решили поддержать игрока команды «Камызяки» Дениса Дорохова, который оказался в центре скандала после поцелуя с партнером по команде на шоу «Игра» на ТНТ.

Комики запустили флешмоб #Юморзасасывает, показав странные способы целоваться и поделившись своими фотографиями в соцсетях. Коллеги Дорохова сочли вызвавший возмущение номер безобидным.

Опозорили весь народ

Трех дагестанцев, которые в метро избили москвича Романа Ковалева, назвали подлецами. Их поведение осудил глава Дербента Хизри Абакаров, заметив, что поступок молодых людей очернил целую нацию.

«Они опозорили свои семьи и весь дагестанский народ!» — сказал он.

Абакаров призвал уделять больше внимания детям и их воспитанию, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.

Бесплатные прививки у частников

У россиян появилась возможность бесплатно привиться в частных клиниках, которые работают по системеОМС. Правительство уже утвердило правила обеспечения медицинских организаций вакцинами.

Клиники обеспечат препаратами, необходимыми для включенных в национальный календарь прививок. Среди них — вакцины против гриппа, гепатита B, туберкулеза, столбняка, дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, паротита, краснухи, гемофильной и пневмококковой инфекции.

Смерть из-за суррогата

В Оренбургской области девять человек скончались от отравления алкоголем. Возраст погибших — от 36 до 73 лет. В качестве предварительного диагноза специалисты назвали токсическое действие этанола.

СК возбудил два уголовных дела по статье «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».