Большие новости 7 января. Рост заражения коронавирусом, пожар в Химках, приказ Токаева стрелять на поражение

Российские врачи зафиксировали за сутки 16 735 новых случаев коронавируса. Пожар вспыхнул в складском помещении в Химках. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал открывать огонь на поражение по террористам. О главных событиях дня — в дайджесте «360».

Заболеваемость ковидом

Медики выявили в России 16 735 новых случаев заражения коронавирусом. Такое количество людей получили положительный результат теста за прошедшие сутки. За это время специалисты провели 319 тысяч тестов на коронавирус. Как заявили в оперштабе, у 11% заболевших ковид протекал бессимптомно.

Пожар в Химках

Мощный пожар охватил складское помещение на Рабочей улице в Химках. Внутри здания располагались склад с продуктами и магазин с лакокрасочными изделиями. Огонь охватил 2,8 тысячи квадратных метров.

Спустя несколько часов после начала возгорания пожарным удалось справиться с пламенем. На месте работали 69 человек и 20 единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал.

Огонь на поражение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал правоохранительным органам и военнослужащим открывать огонь на поражение по террористам. Он заявил, что власти страны не намерены вести переговоры с бандитами. По словам главы республики, зачинщики беспорядков будут уничтожены в ближайшее время.

Токаев напомнил, что в Казахстан уже вошли миротворцы стран ОДКБ. Они окажут помощь в наведении конституционного порядка. Президент поблагодарил руководство стран-партнеров за оказанную помощь.

Смерть экс-главы Генштаба Квашнина

Ушел из жизни бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ Анатолий Квашнин. Причиной стал инфаркт. Также в конце 2021 года у Квашина выявили коронавирус. Президент страны Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы Генштаба.

Крушение вертолета в Башкирии

Частный вертолет рухнул недалеко от села Карагайкуль Благовещенского района Башкирии. Всего на борту находились три человека. Командира воздушного судна доставили в больницу, два пассажира скончались.

После крушения вертолета следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сейчас они выясняют все причины и обстоятельства происшествия.

Советы НАТО от США

Военные чиновники США начали давать советы НАТО перед саммитом с Россией. В частности, бывшие высокопоставленные представители Пентагона призвали США и их союзников по НАТО предложить Владимиру Путину «путь отступления» с Украины. Переговоры России с членами альянса пройдут в Брюсселе 12 января.

Текст дня

Зачинщики беспорядков продолжают грабить магазины и устраивать нападения на административные здания в Казахстане. Утро в Алма-Ате началось с интенсивной перестрелки. Правоохранители задерживают вооруженных людей. В страну продолжают прибывать миротворцы из сил ОДКБ. В некоторых городах к вечеру ситуацию удалось стабилизировать. «360» следит за событиями в онлайн-трансляции.

Разграбленные оружейные магазины и перестрелки в Казахстане. Онлайн.