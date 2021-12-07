Большие новости 7 декабря. Убийство в МФЦ, беседа Путина и Байдена, «омикрон» назвали живой вакциной

Мужчина устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы. Погибли два человека, четверо, в том числе ребенок, получили ранения. Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден провели переговоры. Беседа длилась два часа и пять минут. Вирусологи назвали штамм коронавируса «омикрон» живой вакциной. Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире во вторник, 7 декабря, — в дайджесте «360».

МФЦ — место убийства

Вооруженный мужчина устроил стрельбу в МФЦ на Рязанском шоссе в Москве. От полученных ран скончались охранник и администратор центра. Две женщины, мужчина и 10-летняя девочка получили серьезные ранения. Момент стрельбы попал в объектив камеры наблюдения. Погибшие находились в кабинете, куда вошел мужчина.

Его обезоружил и удерживал до приезда полиции сотрудник подразделения по вопросам миграции. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» и «Нелегальный оборот оружия». В ближайшее время следователи намерены допросить подозреваемого, чтобы понять его мотивы.

Беседа двух лидеров

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Весь их разговор занял в обшей сложности два часа и пять минут.

Главы двух держав планировали обсудить ситуацию на границе с Украиной, расширение НАТО, а также предложение Путина о гарантиях безопасности. Кроме того, президенты поднимут вопрос о выполнении договоренностей саммита в Женеве.

Представитель Кремля отметил, что к новому прорыву эта беседа не приведет, потому что для решения накопившихся проблем в отношениях двух стран потребуется больше времени.

«Омикрон» — живая вакцина?

Штамм коронавируса «омикрон» может положить конец пандемии. Такую оптимистичную версию выдвинул вирусолог Петр Чумаков. Он пояснил, что заражение «омикроном» не приводит к тяжелому течению болезни и пока еще не зафиксировано ни одной смерти.

При этом после заражения «омикроном» у людей сформируется иммунитет к другим вариантам коронавируса. Специалист подчеркнул, что пока это только теория, но если эти данные подтвердятся, то мутировавший возбудитель станет живой вакциной.



Президент России Владимир Путин заявил, что спешить с оценкой новой версии коронавируса не нужно. Он подчеркнул, что нужно учитывать опыт последних полутора лет, которые страна живет в сложных эпидемических реалиях.

Кинотеатры и «Елки»

Новая серия кинокомедии «Елки» может не выйти на экраны кинотеатров. Крупнейшие киносети заявили, что их не устроили условия проката. Дело в том, что премьера в кино запланирована на 16 декабря. В стриминговом сервисе ivi «Елки» покажут 30 декабря. По мнению киносетей, это серьезно ударит по их выручке.

Кинокритик Сергей Сычев отметил, что ситуация невыгодна обеим сторонам. Две недели проката перед премьерой на стриминговом сервисе — это слишком короткий срок для кинотеатров, но онлайн-площадка тоже не соберет много зрителей, потому что в основном люди успеют посмотреть фильм в кино. Эксперт отметил, что такая война между киносетями и стриминговыми сервисами идет по всему миру.

Пенсионерам компенсируют потери?

Компенсацию для пенсионеров для покрытия инфляции предложили провести в Минтруде. По словам главы министерства Антона Котякова, в бюджете предусмотрено повышение пенсий на 5,9%, но инфляция при этом окажется значительно выше. Для того, чтобы покрыть разницу, министр пообещал подготовить предложения.

БКЛ добавили станций

10 станций запустили на Большой кольцевой линии метро Москвы. Таким образом, БКЛ приросла участком от станции «Мневники» до станции «Каховская». Замкнуть Большое кольцо планируется в следующем году. Ее протяженность составит 70 километров, состоять оно будет из 31 станции.