Большие новости 7 августа. Россию засудили на Играх, рекордсмен по заражению ковидом, взрыв в Новом Уренгое

Судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде назвали несправедливым. Выступившая чисто россиянка Дина Аверина стала второй, а израильтянка с ошибкой получила золото. Россиянин заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек. Взрыв газа разрушил стену в жилом доме Нового Уренгоя. Пострадал один человек. Об этих и других событиях дня — в дайджесте «360».

Несправедливое серебро

Россия впервые за 25 лет осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике. Чемпионкой Игр стала израильтянка Линой Ашрам. Во время выступления она уронила ленту, но баллы снизили незначительно. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, выступившая без одной ошибки. Решение жюри назвали несправедливым. ОКР пообещал разобраться.

Распространитель ковида

Россиянин заразил коронавирусом 1,5тысячи человек. Об этом факте рассказали в центре «Вектор». Вычислить таких суперраспространителей практически невозможно, а стать им может любой, кто не носит масок и не соблюдает социальной дистанции. Если такой носитель заражал людей намеренно, то ему грозит уголовная ответственность.

Взрыв газа в Новом Уренгое

Подъезд и кровля жилого дома в Новом Уренгое пострадали после взрыва газа. Что стало причиной ЧП. пока не известно. Жильцов дома эвакуировали, а одного пострадавшего доставили в больницу с ожогами рук.

Выходные предложили отменить

России нужно увеличить количество рабочих дней. Об этом заявил депутат Николай Арефьев. По его словам, нужно «вытаскивать страну из разрухи», а не думать о четырехдневной рабочей неделе. Тем более что инструментов для такого перехода нет.

Отравленный маршрут

Поездка на юг для 20 школьников из Мурманска закончилась госпитализацией. Детей доставили в кубанские больницы с пищевым отравлением. Следователи завели уголовное дело.

Допрыгнула до золота

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль Олимпийских игр. Она заявила, что сбылась ее давняя мечта. В финале спортсменка взлетела на два метра и четыре сантиметра. После ее победы Россия поднялась на четвертое место в командном зачете.