Большие новости 6 сентября: умер Жан-Поль Бельмондо, «Пушкинские карты» начали продавать, почти 40 млн привитых от COVID

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. За свою карьеру он снялся в почти 100 фильмах и сыграл порядка 40 ролей в театре. Бесплатными «Пушкинскими картами» начали торговать. Вместо денег их продавцы рискуют получить статью, а покупатели — штраф. В России первую прививку от коронавируса сделали 46 миллионов россиян, полностью привились — 39 миллионов. Об этих и других событиях, произошедших в России и мире, — в дайджесте «360».

Умер Жан-Поль Бельмондо

В понедельник 6 сентября стало известно о смерти актера Жана-Поля Бельмондо. Он был популярен не только на родине, но и в Советском Союзе. Артист олицетворял собой западный кинематограф, и знали его больше, чем Джека Николсона или Дастина Хоффмана.

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт, временно прекратил участвовать в съемках, но затем вернулся на экраны в фильме «Человек и его собака». О завершении карьеры актер объявил в 2015-м.

Бесплатно, но за деньги

В Сети появились объявления о продаже «Пушкинских карт», которые любой россиянин 14-22 лет может оформить бесплатно. Предприимчивые владельцы просят за карту от 300 до 2,5 тысячи рублей. Избавиться от нее якобы хотят из-за бесполезности, большего интереса к деньгам, невозможности купить билеты на определенные концерты.

Однако в правилах использования «Пушкинской карты» указано, что и она, и приобретенные с ее помощью билеты — именные. За эксплуатацию карты, которая человеку не принадлежит, ему грозит административная ответственность. Ее передачу третьим лицам, по словам юристов, могут расценить как незаконное предпринимательство.

Почти 40 миллионов привитых

В России 46 миллионов человек сделали первую прививку от коронавируса. Двумя компонентами вакцинировались почти 39 миллионов. Вице-премьер Татьяна Голикова выразила надежду, что коллективного иммунитета РФ достигнет уже этой осенью.

Массовая вакцинация в стране началась в январе 2021 года. Защититься от COVID-19 можно, привившись «Спутником V», «КовиВаком», «ЭпиВакКороной» и «Спутником Лайт».

Ревакцинированным обновят QR-коды

Через неделю в Москве заработает сервис по продлению QR-кодов для ревакцинированных. Код сгенерируют в день, когда человек еще раз сделает прививку против коронавируса. Он будет действителен год после вакцинации.

После создания QR-код приходит в SMS и доступен в электронной медицинской карте. Его можно получить и через специальный сервис на сайте mos.ru.

Почти достроили СП-2

В Балтийском море уложили последнюю секцию трубы второй нити «Северного потока — 2». Оператору проекта Nord Stream 2 AG предстоит состыковать немецкую и датскую секции газопровода, а затем перейти к пусконаладке.

В эксплуатацию СП-2 могут ввести до конца 2021 года.

Холодная ночь

Московскую область ждут заморозки. В ночь на 7 сентября и утром вторника воздух на юго-востоке Подмосковья остынет до -2 градусов.

В региональном МЧС рекомендовали страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями из-за непогоды оставаться дома. Предельно внимательными стоит быть и пешеходам. Водителям посоветовали снизить скорость на дорогах, соблюдать ПДД, отказаться от ненужных обгонов и перестроений.