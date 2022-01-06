Большие новости 6 января. Коллективный иммунитет, падение рубля из-за бунта в Казахстане, развитие внутреннего туризма

Уровень коллективного иммунитета в России увеличился до 62,6%, а в Подмосковье цифры приближаются к 80%. Протесты в Казахстане обернулись неприятными последствиями для курса рубля. Российский внутренний туризм начал развиваться на фоне пандемии коронавируса. О главных событиях дня — в дайджесте «360».

Коллективный иммунитет

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос в России до 62,6%. Неделей ранее показатель находился на отметке 61,8%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, полный курс вакцинации прошли 75 113 883 жителя страны. Первым компонентом препарата привились 79 028 014 человек.

Подмосковью удалось приблизиться к 80% в вопросе достижения коллективного иммунитета. Сейчас показатель составляет 76,7%. Еще высокие цифры у Республики Тывы (78%) и Липецкой области (76,7).

Падение рубля

Национальная валюта России продолжает снижаться по отношению к доллару и евро. Это происходит на фоне протестных акций, которые уже несколько дней устраивают жители Казахстана.

Рубль может продолжить падать, если предстоящие переговоры со странами НАТО будут негативными. Как заявила политолог Наталия Елисеева, страны альянса могут использовать вмешательство России в подавление протестов в Казахстане в свою пользу.

Пинок для туризма

Пандемия коронавируса дала толчок для развития внутреннего туризма в России. Вместо отдыха в городах люди начали предпочитать проводить время на природе. Большой популярностью стал пользоваться Кавказ, а также путешественников начал привлекать экотуризм с глэмпингами.

Суд над убийцами девочки в Костроме

Обвиняемых в убийстве пятилетней девочки доставили в Свердловский районный суд Костромы. Обоих мужчин отправили под стражу. Ранее они признались в расправе над ребенком во время допроса в полиции.

По информации следствия, подозреваемые похитили девочку, а затем изнасиловали ее и убили. Тело ребенка нашли в одном из общежитий города.

Снижение цен на жилье

Стоимость жилья снизится примерно на 10% в наступившем году. Об этом заявил риелтор Денис Коденко. Он отметил, что первой причиной удешевления недвижимости может стать ипотека, которую россияне стали меньше брать. Как пояснил специалист, отсутствие спроса как раз и приводит к снижению цен на жилье.

Текст дня

Уже не первый день в разных городах Казахстана продолжаются беспорядки. Участники протестов начали громить магазины, аэропорты и поджигать административные здания. Силовики развернули спецоперацию в центре Алма-Аты и Кызылорде. На улицах слышны выстрелы. «360» ведет онлайн-трансляцию с освещением основных событий в республике.

Спецоперация силовиков, стрельба и освобождение от мародеров в Казахстане. Онлайн.