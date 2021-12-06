Большие новости 6 декабря. «Омикрон» в России, утвержден новый МРОТ, компенсации пострадавшим от банковских мошенников

Первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявили в России. Положительные тесты сдали двое вернувшихся из ЮАР туристов. Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда в следующем году. Сумма увеличилась до 13 890 рублей. ЦБ предложил ввести фиксированную компенсацию для жертв финансовых мошенников. Банкиры выступили против. Главные события дня — в дайджесте «360».

Первый случай «омикрона»

Заражение штаммом коронавируса «омикрон» впервые выявили в России. Мутировавший возбудитель ковида привезли двое туристов из ЮАР. В данный момент они остаются в обсерваторе. Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что предотвратить проникновение штамма «омикрон» в Россию было невозможно. Новая версия возбудителя чересчур заразна. Но пока не до конца понятно, насколько новый штамм несет смертельную опасность.

МРОТ подрастет в 2022 году

Минимальный размер оплаты труда в 2022 году составит 13 890 рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Общее повышение размера выплат составит 8,6%. Это выше показателей годовой инфляции.

Компенсации жертвам мошенников

Фиксированную выплату задумали ввести для пострадавших от действий телефонных мошенников. С таким предложением выступил Центральный банк России. Деньги для выплат регулятор предложил взять у банков, где у пострадавшего был счет. Идею раскритиковал резидент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Он отметил, что финансовые организации не могут нести ответственность за невнимательность клиента. В Центробанке отметили, что это пока только идея, окончательное решение появится после обсуждения с участниками рынка.

Путин встретился с Моди

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Переговоры прошли в Нью-Дели и закончились подписанием совместного заявления двух стран о продолжении сотрудничества в оборонной, торговой, космической и других сферах. Индия заявила о заинтересованности в совместном производстве различных видов вооружений, а также предложила инвестиционные проекты для Дальнего Востока.

ЦИАН вступил в борьбу за равенство

Сайт о недвижимости ЦИАН пересмотрел свои правила. С 1 декабря платформа запретила публиковать объявления о сдаче или аренде квартир с указанием расы, религии или этнической принадлежности арендаторов или покупателей. Больше никаких заявок «сдаем только славянам».

Наступление мощного снегопада

Ближайший вторник Москву и Подмосковье накроет мощный снегопад. Непогода начнет бушевать уже предстоящей ночью, но настоящий удар стихии придется на утро и день. Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в результате в регионе вырастут сугробы до 15-17 сантиметров. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил обильные осадки приходом насыщенного влагой циклона.

Киркорова поймали на штрафах?

Певец Филипп Киркоров накопил 90 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, написали СМИ. Взыскивать неустойку с короля российской эстрады намерен мировой суд Таганского района Москвы. Интересы артиста представит адвокат Александр Добровинский. Он заявил, что певец утверждает, что все оплатил. Это подтверждает бухгалтерия компании Киркорова. По его словам, судебное заседание будет очень коротким. По данным СМИ, основные штрафы на автомобиль Киркорова выписали за превышение скорости и выезд на полосу для общественного транспорта.