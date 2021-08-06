Большие новости 6 августа: побег заключенных в Истре, авиакомпаниям открыли Египет, 3 млн привитых в Подмосковье

Обвиняемый в убийстве «колбасного короля» сбежал с четырьмя земляками из подмосковного ИВС. Росавиация разрешила авиакомпаниям полеты на курорты Египта. Московская область привила от коронавируса три миллиона жителей. Об этих и других событиях дня — в дайджесте «360».

Открытые двери ИВС

Гаечный ключ и открытое окошко для раздачи еды помогли арестованным вскрыть дверь в ИВС Истры. Покинули изолятор обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Александр Мавриди и четверо его земляков из Молдавии. За помощь в поимке беглецов МВД пообещало миллион рублей. По подозрению в организации побега задержали двух сотрудников ИВС. Суд отправил их в СИЗО.

Египет стал ближе

Росавиация выдала разрешения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх девяти авиакомпаниям. Количество разрешенных полетов увеличили до семи в неделю из разных регионов России. Теперь решение должен одобрить оперативный штаб. Первые полеты на египетские курорты начнутся 9 августа, но пока только по пять в неделю.

Вакцинация идет по плану

Более трех миллионов жителей Московской области сделали прививку от коронавируса. Это больше чем 80% от запланированного числа. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она отметила, что количество новых случаев заражения снизилось, но расслабляться не время, так как вирус все еще никуда не делся.

Смерть на трассе

Жертвами массовой аварии на трассе М4 «Дон» под Ростовом стали двое взрослых и двое детей. Четверых пострадавших при столкновении двух грузовиков и семи легковушек доставили в больницу. По предварительным данным, водитель большегруза не соблюдал безопасную дистанцию, что и привело к крупному столкновению.

Путин потребовал ответа за горящий лес

Президент России Владимир Путин осмотрел с вертолета горящие леса Челябинской области. Он потребовал призвать к ответу организации лесного хозяйства. Глава МЧС Евгений Зиничев предложил вернуть полномочия по охране лесов на федеральный уровень, чтобы стабилизировать ситуацию.

Машина блогера разнесла ресторан

Блогер Литвин напомнил о себе и привлек только внимание ГИБДД. Молодой человек на новом автомобиле въехал в ресторан, протаранив несколько столов. После он заявил, что готов оплатить все убытки и купить само заведение. Хайповое видео набрало просмотры, но привлекло внимание МВД. Там заявили, что блогер ездил без прав. Сейчас Литвина ждет проверка.