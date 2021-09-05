Большие новости 5 сентября: конец Паралимпиады, смертельная драка в колонии, переворот в Гвинее

Военные захватили власть в Гвинее и задержали президента страны Альфу Конде. Мятежников поддержали жители столицы, которые устроили праздник. Паралимпиада закончилась. Российские спортсмены стали четвертыми в медальном зачете. Два человека погибли во время драки в хабаровской колонии. СК завел два уголовных дела. Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире, — в дайджесте «360».

Военный переворот в Гвинее

Военный спецназ Гвинеи задержал президента страны Альфу Конде в его дворце. Руководил мятежниками командир Мамади Думбуя. В видеообращении к нации он объявил о закрытии границ, отмене Конституции и отставке правительства.

Политический кризис, разделивший страну на два лагеря, длится давно. Жители столицы устроили празднования после смены власти. Генсек ООН осудил вооруженный переворот и потребовал освобождения президента.

Паралимпиада закончилась

Закрытие Паралимпийских игр прошло в Токио. Делегацию российских спортсменов возглавил пловец Роман Жданов. На Играх он пополнил копилку сборной тремя золотыми и двумя бронзовыми наградами. В медальном зачете российские спортсмены заняли четвертое место. Они заработали 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

Разборки в колонии

Заключенные исправительной колонии в Хабаровском крае устроили массовую драку. Жертвами конфликта стали два человека, еще четверо получили серьезные ранения. Пострадавших госпитализировали в больницу. Врачи оценили их состояние как средней тяжести. Одного заключенного отправили на операцию по удалению гематомы.

Следователи завели два уголовных дела по статьям «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» и «Убийство двух лиц».

Рухнувший Ми-8 подняли со дна

Упавший в Курильское озеро на Камчатке вертолет Ми-8 подняли на поверхность. Для этого спасателям и военным пришлось опуститься на глубину 110 метров. Пострадавший вертолет планируют доставить в Петропавловск-Камчатский.



Аварию вертолет потерпел еще 12 августа. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Восемь человек выбрались через дыру в корпусе вертолета и смогли выплыть на поверхность. Восемь человек погибли. Их тела достали спустя несколько дней после крушения.

Круглая цифра по ковиду

Число зараженных коронавирусом в России с начала пандемии превысило семь миллионов. За последние сутки положительный тест на ковид сдали 18 645 человек. Общее число зараженных составило 7 012 599.

Со вчерашнего дня умерли 793 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. А всего за полтора года ковид унес 187 200 жизней.

Выздоровели за сутки 15 256 человек. Общее количество переболевших составило 6 270 731.

Первые заморозки

Ближайший понедельник, 6 сентября, станет самым холодным днем с начала осени в московском регионе. Погоду будет диктовать североатлантический циклон, который принесет порцию арктического холода. Температура опустится ниже нормы на шесть-семь градусов. Утром ожидается около нуля градусов.



Потепления можно ждать только после вторника, когда бабье лето перехватит управление погодой и вступит в свои права.