Большие новости 5 ноября. Драка в Новой Москве, пожар в шахте Кузбасса, украинский депутат нарисовал Путина

Четверо кавказцев напали на мужчину с ребенком в Новой Москве. Пожар произошел в шахте в Кузбассе — эвакуировали более 200 человек. Украинский депутат партии «Европейская солидарность» нарисовал портрет Путина во время заседания Львовского горсовета. Модель Алена Ефремова извинилась за однополый поцелуй на фоне Вечного огня. Об этих и других новостях дня — в дайджесте «360».

Драка в Новой Москве

Четверо кавказцев напали на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках. СК завел дело по статье «Хулиганство» после появления видео с места событий в соцсетях. В прокуратуре сообщали, что один из напавших на мужчину был вооружен ножом, а второй ударил его четырехлетнего сына.

Правоохранители уже задержали двоих подозреваемых. Один из них несколько часов скрывался в квартире, отказываясь выходить. Все это время машины полиции стояли у подъезда, сообщили «360» очевидцы.

Пожар в шахте в Кузбассе

В шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел пожар. Из-за этого пришлось эвакуировать более 200 человек, при этом шестеро находились на аварийном участке. По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, пока неясно. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за нарушения технологического процесса.

Президент Бразилии перепутал Пизанскую башню с пиццерийной

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Пизанскую башню башней из пиццы. В социальных сетях начали активно придумывать мемы после его оговорки. Пользователи представили, как выглядела бы Пизанская башня, если бы была из пиццы.

При этом президент Бразилии не в первый раз путает слова. Во время одной из пресс-конференций он перепутал имя советника США по климату Джона Керри с американским актером Джимом Керри.

Портрет Путина в украинском горсовете

Украинский депутат Юрий Грынив нарисовал портрет Путина во время заседания Львовского горсовета. Этот момент попал на видео, которое опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как Грынив открыл на телефоне портрет Путина, положил сверху лист бумаги и начал обводить. После этого он убрал телефон и добавил несколько деталей сам. Пользователи соцсети негативно отнеслись к такому поведению депутата — они обвинили его в том, что он не работает и получает деньги зря.

Дюжев похоронил Юдашкина

Дмитрия Дюжева попросили уйти с мероприятия в честь модельера Валентина Юдашкина после неуместной речи о грядущей смерти последнего. Актер заявил, что неизвестно, увидят ли они еще раз дизайнера, так как тот болен раком. Такое заявление негативно восприняли члены семьи модельера.

По данным СМИ, Юдашкин борется с раком уже больше года. Недавно он переболел ковидом, но перенес его в легкой форме.

Извинения за поцелуй на фоне Вечного огня

Модель Алена Ефремова, которая стала известна после избиения Mellstroy, извинилась за поцелуй на фоне Вечного огня. Речь идет о видео с поцелуем с бывшей участницей шоу «Пацанки» Анной Михеевой. Ефремова подчеркнула, что ищет ее контакт, чтобы записать совместное извинение.