Большие новости 5 января. Московский регион засыпало снегом, ВОЗ одобрит «Спутник V», убийство девочки в Костроме

Циклон «Аннет» обрушился на Москву и Подмосковье, засыпав регион рекордными сугробами. Международные регуляторы одобрят российские вакцины от коронавируса в 2022 году. Подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме отправили в изолятор временного содержания. Жители Казахстана продолжают митинговать из-за повышения стоимости газа. О главных событиях дня — в дайджесте «360».

Снегопад в Москве и Подмосковье

Столичный регион засыпало снегом, который принес с собой циклон «Аннет». Весь день водители жаловались на плохую видимость на дорогах, а в аэропортах задержали многие рейсы. На улицы отправили дежурить коммунальные службы.

Сугробы в Москве выросли до 30 сантиметров. Всего снег убирают более 2,5 тысячи человек. Ночью работы на дорогах продолжатся. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал автомобилистов быть аккуратными за рулем, а по возможности и вовсе отказаться от поездок.

Признание «Спутника V»

Международные регуляторы в наступившем году признают российские вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. При этом он отметил, что России тоже придется принять западные препараты от ковида. Также потребуется навести порядок с унификацией вакцин, чтобы их выпуск стал максимально прозрачным.

Убийство пятилетней девочки

Пятилетнюю девочку похитили возле одного из кинотеатров в Костроме. Позже ее нашли мертвой в общежитии. Подозреваемые в убийстве оказались педофилом-рецидивистом и вором. Местные жители устроили стихийный сход, потребовав выдать им преступников.

Сейчас оба подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания. Следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу.

«Тройка» в регионах

Карту «Тройка» продолжили использовать в российских регионах. Во внедрении билетной системы компании «СберТройка» заинтересованы уже более 65 регионов и городов. Она позволит жителям оплачивать проезд в транспорте не только местными проездными и банковскими картами, но и картой «Тройка».

Острый дефицит кадров

Российский рынок труда столкнулся с острым дефицитом кадров. Работодатели не могут найти специалистов с нужными навыками, хотя вакансий в избытке. К такому выводу пришли сотрудники международной стаффинговой группы Ancor. Они провели опрос среди 54 компаний из самых разных отраслей.

Наказание митингующих в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что против нарушителей на митингах будут принимать максимально жесткие меры. С сегодняшнего дня лидер страны занял пост председателя Совета безопасности. Ранее пост председателя Совбеза республики занимал экс-президент Нурсултан Назарбаев.

Текст дня

Четвертый день в Казахстане не утихают протесты, которые уже перешли в горячую фазу. Митингующие стали поджигать административные здания и нападать на силовиков. На всей территории страны ввели чрезвычайное положение. Многие авиакомпании стали отменять рейсы в Нур-Султан и другие города Казахстана. «360» запустил онлайн-трансляцию с освещением основных событий.

Протест в Казахстане перерос в столкновения на улицах. Онлайн.