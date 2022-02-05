Большие новости 5 февраля: отмена карантина, первые медали Олимпиады, фейки западных СМИ

Роспотребнадзор смягчил действующие с начала пандемии санитарные меры. Российские спортсмены получили первые медали на Олимпийских играх в Пекине. Американское агентство Bloomberg признало ошибкой публикацию о подготовке России к нападению на Украину. Об этих и других событиях субботы, 5 февраля, — в дайджесте «360».

Смягчения от Роспотребнадзора

Россиянам, которые были в контакте с зараженными коронавирусом, больше не нужно уходить в недельную самоизоляцию. Также от обязательного теста после недельного лечения освободили всех пациентов с инфекцией, которым поставят диагноз после 6 февраля. Если человека лечили дольше семи дней, то тест сдавать ему не придется.

Такие изменения в санитарные правила внесли постановлением Роспотребнадзора. Этот же документ отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах.

Подмосковным детям отменили удаленку

Закрытые на карантин из-за выявленных случаев коронавируса школы и детские сады Подмосковья вернутся к обычному режиму работы с 7 февраля. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Окончательное решение о возобновлении занятий в учебных заведениях примут директор и классный руководитель.

Кроме того, удаленная учеба подмосковным школьникам теперь не грозит. При выявлении в классе случая заражения коронавирусом домой учиться отправят только носителя возбудителя. Все остальные продолжат учиться в школе.

Непряева принесла серебро

Лыжница Наталья Непряева стала первой российской спортсменкой, которая получила медаль зимних Олимпийских игр в Пекине. На соревнованиях по скиатлону она пришла второй на дистанции 7,5 + 7,5 километра, уступив сопернице из Норвегии.

Вторую медаль в российскую копилку внесли биатлонисты. В смешанной эстафете Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов стали третьими.

В общем медальном зачете российские спортсмены делят седьмое место со сборной Канады. На первом месте расположилась команда Норвегии с двумя золотыми наградами.

Парковки и кладовки подвели под ипотеку

Российские банки начали предлагать клиентам взять в ипотеку место на паркинге для машины или кладовку. Как пояснили эксперты, это сделано для удобства заемщиков, которые уже взяли кредит на покупку квартиры. Кроме того, на этом виде недвижимости можно неплохо заработать.

Поведению домашних тиранов нашли объяснение

Сообщения о домашнем насилии появляются все чаще в информационном пространстве. Но, как выясняется, абьюзерами оказываются не только маргинальные личности, а вполне приличные люди, обладающие даже медийной известностью. Почему они выпускают наружу своих внутренних демонов и откуда берется повышенная агрессия, объяснили специалисты.

Фейки от западных СМИ

Сообщения о готовности России напасть на Украину журналисты американских и европейских изданий начали тиражировать еще несколько месяцев назад. Впервые эту информацию редакция американского агентства Bloomberg признала ложной. С сайта издания удалили материал о вторжении российских войск в соседнюю страну. В объяснении редакции говорится, что материал опубликовали по ошибке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что понятие фейк-ньюс можно с успехом заменить на «Блумберг-ньюс», смысл останется прежним. Он подчеркнул, что подобные ошибки журналистов могут привести к непоправимым последствиям. Но пока информационная атака продолжается. Германская газета Bild опубликовала якобы добытый службой внешней разведки план России о нападению на Украину.

Текст дня

После перенесенной коронавирусной инфекции последствия заболевания еще долго дают о себе знать. А с появлением «омикрона» правила изоляции и лечения поменялись. Для тех, кто готовится выйти из карантина и хочет защитить себя от долгосрочных последствий перенесенного заболевания, «360» подготовил специальную инструкцию.