Большие новости 5 декабря. Умер отец «Кинотавра», СК проверит Oxxxymiron и Noize MC, Путин исполнит три желания

Ушел из жизни основатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн, в Подмосковье отметили 80-летие контрнаступления, Филипп Киркоров уже знает, кто поедет на Евровидение-2022, глава ВТБ предсказал рост ставок по кредитам, а Владимир Путин принял участие в «Елке желаний». Главные события дня — в дайджесте «360».

Умер основатель «Кинотавра»

Скончался Марк Рудинштейн. Создателю фестиваля «Кинотавр» было 75 лет. Кончину продюсера подтвердила его супруга Наталья. СМИ писали, что в середине ноября Рудинштейна госпитализировали с инфарктом, после чего он продолжительное время находился в предкоматозном состоянии и на ИВЛ.

Основанный Рудинштейном кинофестиваль впервые прошел в 1990 году в Подольске, а затем переехал в Сочи, где ежегодно проводится и по сей день. О месте и дате прощания станет известно позднее.

Подмосковье чтит память

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-летия начала контрнаступления советских войск, давших отпор гитлеровским захватчикам под Москвой. Утром Воробьев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Вместе с ним в церемонии приняли участие школьники из разных подмосковных городов.

Клава Кока на Евровидении?

Филипп Киркоров уже знает, кто поедет на Евровидение-2022, но от какой страны, не сказал. Однако песня уже готова, выбор артиста сделан. Певец пообещал раскрыть карты через две недели. Но на вечеринке по случаю 10-летия своей дочери намекнул, что на конкурс в Турин может отправиться Клава Кока.

Ставки растут

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что инфляция в России может вырасти до 8%. По его словам, чудес не бывает, деньги становятся все дороже. Но вырастут ставки не только по кредитам, но и по вкладам на депозитах. Так что россияне, которые хранят деньги в банках, только выиграют. Костин при этом усомнился, что уровень инфляции в стране может вырасти до двузначных значений.

СК «послушает» Oxxxymiron и Noize MC

В Следственном комитете займутся проверкой творчества Oxxxymiron и Noize MC на предмет экстремизма и реабилитации нацизма. Такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин. Поводом для проверки послужило заявление от некой инициативной «группы патриотов». Ранее Бастрыкин уже обратил внимание на творчество Моргенштерна, которого приравнял к торговцам наркотиками.

Путин выбрал шарик с «Елки желаний»

Владимир Путин принял участие в предновогодней акции «Елка желаний». Акция помогает исполнять желания детей-сирот, ребят с ограничениями по здоровью и детей из малоимущих семей. Президент присоединился к акции дистанционно, но это не помешало ему выбрать на елке шарик для исполнения желания. Дед Мороз скоро подарит 14-летнему мальчику из Подмосковья гитару, о которой он мечтал, пятилетнему мальчику из Бурятии дадут побывать в роли пожарного, а 13-летнюю девочку из Ставропольского края отправят на балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.