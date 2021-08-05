Большие новости 5 августа. Олимпийцы побили результат Рио, массовое убийство в Хакасии, «Барселона» без Месси

Олимпийская копилка российских спортсменов уже пополнилась 58 медалями. Это больше, чем было в Рио. Семью из пяти человек нашли мертвыми в Хакасии. В убийстве подозревают вышедшего на свободу рецидивиста. Артист Иван Рыжиков вступил в дорожный конфликт с курьером. Звезда сериалов теперь лечит сломанную челюсть. Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире, — в дайджесте «360».

Превзошли Рио

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио заработали 58 наград. Это на две больше, чем на Играх в Рио четыре года назад. Последние награды получили российские борцы и легкоатлетка. Заур Угуев взял золото, а Артур Найфонов — бронзу. У прыгуньи с шестом Лилии Ахаимовой — серебро. Теперь в активе у сборной 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых наград. В медальном зачете страна на пятом месте.

Бойня в Хакасии

Убийство семьи из пяти человек начали расследовать в Хакасии. Подозреваемым по делу проходит дважды отсидевший за убийство рецидивист. По предварительным данным, все дело в несчастной любви и измене. Подозреваемый совсем недавно вышел из тюрьмы.

«Барселона» без Месси

«Барселона» объявила, что Лионель Месси покинул команду. В сообщении клуба говорится, что «Барселона» и Месси договорились о подписании нового контракта. Но произойти этого не может, так как сумма его контракта не вписывается в нормативы испанской Ла Лиги. В сообщении клуба сказано, что обе стороны сожалеют, что так вышло.

Артист ввязался в драку с курьером

Доставщик пиццы избил актера Ивана Рыжикова, написали СМИ. Мужчины не смогли поделить узкий проезд около одного из домов в Москве. Словесная перепалка переросла в потасовку. Рыжиков пожаловался в полицию. Курьера теперь ищут. Но, как оказалось, Иван Рыжиков уже попадал в неприятные истории.

Привитых все больше

Три миллиона россиян сделали прививку от коронавируса за последнюю неделю. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев. Общее число вакцинированных составило 37 миллионов человек. А Подмосковье оказалось среди регионов-лидеров по охвату вакцинации от коронавируса.

Емельяненко ждут в октагоне

Российский боец MMA Федор Емельяненко выступит против американца Тимоти Джонсона. Встреча пройдет в рамках турнира Bellator в Москве 23 октября. Этот бой станет главным в рамках проходящих соревнований.