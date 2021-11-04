Большие новости 4 ноября. Навсегда российский Крым, задержание «Академика Иоффе» в Дании, россиянин против Metallica

Президент Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь останутся Россией навсегда. В Дании задержали судно «Академик Иоффе» с 61 человеком на борту. Россиянин подал в суд иск к группе Metallica и потребовал миллиард долларов компенсации. Крупнейшая магнитная буря началась на Земле. Об этих и других новостях дня — в дайджесте «360».

«Академик Иоффе» застрял в Дании

В Дании задержали российское судно «Академик Иоффе», на борту которого был 61 человек. Речь идет о 38 членах экипажа и 23 ученых. Сейчас с ними поддерживают связь российские дипломаты. По данным посольства РФ, иск, из-за которого судно задержали, подала компания One Ocean Expeditions Ltd. из-за прошлой деятельности судна — раньше его брали в аренду в туристических целях. Известно, что «Академик Иоффе» ходил под флагом России и находится в собственности государства.

Крым и Севастополь — навсегда Россия

Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Об этом он заявил после возложения цветов к посвященному окончанию Гражданской войны мемориалу в Севастополе. Глава государства добавил, что мемориальный комплекс служит знаком памяти для россиян.

Арестовали после расследования связи Трампа с Россией

Российского аналитика Игоря Данченко арестовали в США. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источник. По их данным, Данченко участвовал в расследовании в 2016 году, когда у Трампа проходила предвыборная кампания.

Точные причины ареста Данченко пока неизвестны. СМИ уточнили, что его арестовали в рамках расследования прокурора Джона Дарема. К нему привели обстоятельства, при которых началась слежка за предвыборным штабом Трампа.

Магнитная буря накрыла Землю

На Земле началась одна из крупнейших магнитных бурь за последние годы. Ее заметили около 01:00 4 ноября, при этом магнитное поле планеты будет нестабильным еще несколько дней. По данным ученых, скорость солнечного ветра резко возросла с 400 до более чем 800 метров в секунду. А плотность межпланетной плазмы — почти в 100 раз.

По предварительной информации, бурю могла вызвать солнечная вспышка уровня М1.7, которая произошла два дня назад.

Москва и Минск перезагрузят экономику

Россия и Белоруссия займутся перезагрузкой совместного экономического пространства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что это защитит интересы России и Белоруссии в мире, а также позволит внедрить современные технологии, стили и методы принятия решений.

Лукашенко уверен, что в результате этого вырастет качество среды оборота товаров и услуг, появятся объединенные отраслевые рынки, а также увеличится реализация единых финансовой, налоговой, кредитной, промышленной и других политик.

Президент Армении напомнил, что он не Пашинян

Президента Армении Армена Саркисяна неправильно представили во время климатической конференции в Глазго. Его назвали «Арменом Пашиняном» — лидеру страны пришлось напомнить, как его действительно зовут. Модератор перепутал его фамилию с фамилией премьера страны Никола Пашиняна. Модератором конференции выступил британский политик с индийскими корнями Алок Шарма.

Россиянин против Metallica

Россиянин подал иск к американской группе Metallica, потребовав миллиард долларов компенсации. Он заявил, что является автором всех текстов и музыки к песням, а также придумал логотип группы и обложки всех альбомов. Кроме того, мужчина захотел, чтобы группа выплачивала ему «пожизненное содержание с доходов от продаж музыки, атрибутики и прочего Metallica».