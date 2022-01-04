Большие новости 4 января. Индексация тарифов ЖКУ, Непряева выиграла «Тур де Ски», в Казахстане не утихает газовый бунт

Крупный пожар потушили на нефтеперерабатывающем заводе под Тюменью. Россиянам напомнили об индексации платежей за ЖКУ и предостерегли от нового вида мошенничеств с QR-кодами. Лыжница Наталья Непряева выиграла общий зачет гонки «Тур де Ски», у петербургского СКА появился новый главный тренер. В Казахстане продолжаются протесты из-за роста цены на газ.

Пожар на НПЗ

ЧП на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области произошло около 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

По предварительным данным, возгорание произошло в установке глубокой обработки мазута. Огонь успел распространиться на площади 100 квадратных метров. Его ликвидировали 18 сотрудников МЧС.

Очевидцы успели снять горящий завод на видео.

Изменения в тарифах ЖКУ

В новом году вступили в силу новые индексы изменения платежей за жилищно-коммунальные услуги. Для каждого региона они будут рассчитываться отдельно после анализа текущей экономической ситуации.

Важно, чтобы они были установлены в пределах от 2,9 до 6,5%. Или около 4% — это средняя цифра по стране. Самое большое повышение ждет жителей Чечни — 6,5%, а минимальное — в Свердловской области — 2,9%.

За пределы предельного индекса частично выйдет Воронежская область — до 9,1%.

Россиянка впервые победила в гонке «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева победила в общем зачете многодневной гонки «Тур де Ски». Финальный забег прошел в городе Валь-ди-Фьемме в Италии.

Протяженность последней дистанции составила 10 километров. Спортсменка преодолела ее за 36 минут 13,5 секунды. Хотя на последнем этапе она стала только четвертой, лидерство в общем зачете все равно осталось за ней.

Наталья Непряева стала первой российской лыжницей, одержавшей победу в многодневке «Тур де Ски». В 2019 и 2020 годах она получала серебро на этих соревнованиях.

Мошенничество с QR-кодами

На фоне масштабного введения системы QR-кодов в России мошенники могут придумать новые схемы обмана россиян, предупредил основатель сервиса разведки по утечке данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

По словам специалиста, эти схемы могут включать похищение и дальнейшую перепродажу реальных электронных пропусков с личными данными граждан.

Помимо этого, по мнению Оганесяна, преступники могут создавать QR-коды, которые перебрасывают на фишинговые сайты, маскирующиеся под «Госуслуги». Тут опасность заключается в том, что с их помощью распространяются вредоносные программы.

Закупки силовых ведомств засекретили

Начиная с 1 января закупки ФСО, СВР, ФСБ и Минобороны будут засекречены. То же правило касается государственных унитарных предприятий и подведомственных учреждений.

Указ об этом ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, закрытые конкурентные способы определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей должны будут применять при осуществлении закупок товаров, работ, услуг силовыми ведомствами России.

Новый главный тренер СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА официально объявил о назначении нового наставника команды. Им стал Роман Ротенберг.

Его предшественник Валерий Брагин станет старшим тренером клуба. Кадровые перестановки произвели, чтобы улучшить управление штабом и хоккеистами. Ассистентом главного тренера команды «СКА-1946» стал Александр Титов.

Теперь Ротенберг будет совмещать работу вице-президента СКА и главного тренера команды. Помимо этого, он занимает пост первого вице-президента Федерации хоккея России.

Текст дня

Уже третий день в Казахстане продолжаются протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Для местных жителей это основной вид топлива для транспорта. Люди боятся, что после роста стоимости газа подорожают и другие товары.

Причиной резкого взлета газовых цен стал перевод торгов этим видом сырья на электронную биржу. Ожидалось, что это сбалансирует цены, но все пошло не по плану. Ситуация обострилась 4 января. Теперь участники акций начали требовать отставки местных властей и приезда в регион президента страны Касыма-Жомарта Токаева.

Газовый бунт в Казахстане не утихает три дня. Отдать цены на откуп бирже оказалось самым опасным решением властей.