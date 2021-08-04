Большие новости 4 августа. Таран автобуса в Москве, граната в кабмине Украины, мясной налог

Автобус врезался в грузовик около аэропорта Внуково. Там пострадали восемь человек, а чиновник Мосгортранса поплатился должностью. Ветеран АТО принес гранату в здание правительства Украины. По-другому достучаться до чиновников он не смог. Производителям мяса спрогнозировали введение налога. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в России и мире за день.

Прерванный маршрут

Пассажирский автобус при выезде из тоннеля столкнулся с грузовиком на Боровском шоссе. В результате пострадали 13 человек, которые находились в салоне общественного транспорта. Среди них трое детей и беременная женщина. Водителя автобуса задержала полиция. После аварии департамент транспорта Москвы объявил об отстранении от работы начальника службы по безопасности и управления движением.

Ветеран с гранатой

Награжденный за бои в Донбассе ветеран АТО принес в здание украинского кабмина гранату. Он пригрозил, что ему нечего терять и он готов сесть на 10 лет. Недовольство бывшего военного вызвали работа чиновников и размер выплат, которые он получает. Прибывший на место спецназ быстро обезвредил опасного дебошира.

Мясной налог

Новости о возможном налоге на мясо вышли в российскихСМИ. Позже людям разъяснили, что правило учета углеродного следа может распространиться на производителей мяса. Для компенсации их работы могут ввести налог. Подобные риски есть для Китая и Бразилии, которые являются крупнейшими производителями мяса. Перед Россией такой угрозы пока не стоит, а на простых людях это не скажется. Окончательно вопрос закрыл Минфин.

Суд не поверил слезам

Суд оставил в СИЗО студентку Валерию Башкирову, сбившую двоих детей в московском районе Солнцево. В заседании она принимала участие по видеосвязи и постоянно плакала. Виновница ДТП принесла извинения родителям погибших и сказала, что хотела бы вернуться к учебе 1 сентября. Суд не внял доводам адвокатов и оставил девушку в СИЗО.

Золотой дуэт

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко взяли золото Олимпийских игр в Токио. В финале соревнований спортсменки показали произвольную программу «Пауки». Не помешала даже очередная ошибка диджея, который включил композицию для выступления не с начала. Конфуз произошел и на награждении, где российский дуэт перепутали с бронзовыми призерами соревнований с Украины.

Трава против ковида

Ингредиент тимохинон, способный блокировать S-белок коронавируса, обнаружили ученые в чернушке посевной. Это растение, также известное как черный тмин, растет в странах Северной Африки и Западной Азии. Но ждать быстрого изготовления лекарств не стоит. На это могут уйти годы, считают специалисты.