Большие новости 31 октября. Убийство школьниц в Туве, 1 млн случаев коронавируса за месяц, отмена спектакля с Бузовой

Двух сестер девяти и 14 лет убили в Кызыле. Подозреваемым в убийстве стал ранее судимый сосед школьниц по квартире. За октябрь в России выявили более одного миллиона зараженных коронавирусом. Директор МХАТ имени Горького перенес спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой на неопределенный срок. Об этих и других событиях воскресенья, 31 октября, — в дайджесте «360».

Убийство школьниц в Туве

Двух сестер-школьниц с серьезными травмами нашли в столице Тувы. Прибывшие на место врачи констатировали смерть младшей девочки, старшая скончалась в больнице. По подозрению в совершении преступления следователи задержали ранее судимого арендатора комнаты в квартире, где жили девочки.

По данным СМИ, минувшим вечером мужчина вступил в конфликт со школьницами. В порыве ярости он сбросил их с балкона восьмого этажа. В квартире была еще одна девочка, которую он не тронул, так как она спала.

Антирекорды ковидного октября

Второй осенний месяц оказался рекордным по количеству случаев заражения коронавирусом в России. Впервые с начала пандемии за месяц в России выявили 1 002 764 заболевших. Это на 69,4% выше, чем в сентябре. Годовой прирост составил 127%. До этого максимальным месячным показателем считалось 863 643 случая. Такие данные оперативный штаб представил в декабре 2020 года.



Вторым антирекордом октября стало количество летальных исходов. За месяц от коронавирусной инфекции умерли 31 283 человека.

МХАТ перенес спектакль с Бузовой

Ближайший показ спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой перенесли. Такое решение принял новый генеральный директор театра Владимир Кехман. Официальной причиной в МХАТ назвали недостаточное количество проданных билетов. В пресс-службе театра пояснили, что Бузова поздно запустила рекламу пьесы. На момент публикации приказа директора билетов в кассе уже не было. Сама исполнительница роли Беллы Шанталь пожелала новому руководителю МХАТ, чтобы билеты на остальные спектакли театра продавались так же, как на пьесу с ее участием.

Резня в метро Токио

Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров вагона токийского метро. По данным СМИ, ранения различной степени тяжести получили 15 человек. В ходе нападения злоумышленник разлил по вагону горючую жидкость и поджег. Момент нападения попал на видео. Полицейские оперативно задержали злоумышленника.

Автомат Лукашенко показали на выставке

Новый экспонат появился на выставке в минском Дворце независимости. Экспозиция посвящена президентским выборам в Белоруссии 2020 года. Теперь там находятся автомат, с которым Александр Лукашенко бегал во время протестов, и форма ОМОН.

Смена лидера Forbes среди мертвых звезд

Майкл Джексон больше не самый богатый среди умерших знаменитостей. Впервые за последние восемь лет он уступил первое место в рейтинге журнала Forbes британскому писателю Роальду Далю, сочинившему повести «Чарли и шоколадная фабрика» и «Матильда». Доход мертвого литератора объяснили покупкой прав на экранизацию его произведений компанией Netflix. Стриминговый сервис заплатил за них 684 миллиона долларов.