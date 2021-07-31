Большие новости 31 июля. Убийца школьницы расплакался в суде, новый экзамен для мигрантов, Россия выбилась в лидеры

Россия поднялась на третье место в медальном зачете Олимпийских игр, жители Парижа устроили протесты из-за обязательной вакцинации, подозреваемый в убийстве самарской школьницы расплакался в суде, а россиянам перечислили признаки «длинного ковида». «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире за день.

Ближе к лидерству

Россия поднялась на третье место в медальном зачетеИгр. Сборная России завоевала 37 медалей — больше только у Китая и США (по 46 медалей). При этом по количеству золотых Россия остается на четвертом месте — спортсмены занимали верхнюю ступень пьедестала 11 раз.

Антиковидники захватили Францию

Жители Парижа начали громить улицы, выражая протест против обязательной вакцинации. Тысячи жителей столицы Франции вышли на митинг против введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране. Чтобы справиться с агрессивно настроенной толпой, правоохранители использовали слезоточивый газ. Несколько человек пострадали, в том числе полицейский.

Слезы возможного убийцы

Полицейский, которого обвиняют в убийстве школьницы под Самарой, расплакался в зале суда. Его отправили под арест на два месяца — до 29 сентября. Психолог считает, что он мог убить сбитую девочку, чтобы избежать последствий ДТП: его картина мира могла измениться из-за постоянной работы с тяжкими преступлениями, и страх осуждения за аварию вдруг оказался сильнее страха отнять чужую жизнь.

Экзамены для мигрантов

Мигранты начнут сдавать экзамен по русскому языку по новым заданиям. Изменения начнут действовать с 1 августа. Теперь тестирование будет проходить с использованием контрольных измерительных материалов, которые имеют стандартизированную форму. Их разработали на основе требований к минимальному уровню знаний языка.

Признаки «длинного ковида»

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал признаки «длинного ковида». Он отметил, что из-за него люди не могут вернуться к нормальной жизни несколько месяцев. Чаще всего «длинный ковид» проявляется в виде когнитивной дисфункции, забывчивости, быстрой утомляемости, раздражительности и появлении панических атак. Эти симптомы возникают и у молодых людей.

Трезвый водитель?

Масштабные проверки водителей на трезвость проведут на дорогах. Автомобилистов предупредили о проверках на трезвость, которые сотрудники ГИБДД проведут на дорогах в нескольких регионах страны. Кроме того, водителей проверят на состояние наркотического опьянения и соблюдение других правил ПДД.