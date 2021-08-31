Большие новости 31 августа: свадьба Моргенштерна, полгода риска смерти после ковида, Instagram введет ограничения

Рэпер Моргенштерн и его избранница Дилара Зинатуллина празднуют свадьбу. Еще до начала торжеств между гостями завязалась драка. Риск смерти после перенесенной коронавирусной инфекции сохраняется на протяжении полугода, заявил Мурашко. Instagram потребует от пользователей указывать возраст. Отказ от введения данных приведет к блокировке аккаунта. Об этих и других событиях 31 августа — в дайджесте «360».

Свадьба Моргенштерна

Свадьба рэпера Моргенштерна и его девушки Дилары Зинатуллиной проходит в данный момент на теплоходе, стоящем на набережной Тараса Шевченко. Еще до начала торжеств видеоблогер Эльдар Джарахов ввязался в драку с одним из гостей. Выяснение отношений закончилось перепалкой. Как гости приезжали на свадьбу можно было увидеть в трансляции «360».

Ковид повысил риски

Высокие риски смерти на протяжении полугода сохраняются у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что в основном это касается пациентов старше 60 лет.

Возрастной ценз Instagram

Пользователей Instagram обяжут раскрыть дату рождения в своих аккаунтах. Это сделают, чтобы защитить подростков от откровенного контента. Завысить возраст не получится, достоверность проверят при помощи искусственного интеллекта. Отказаться от нового правила тоже нельзя. Это грозит блокировкой аккаунта.

Заочный арест Finiko

Трех сооснователей признанной финансовой пирамидой организации Finiko объявили в международный розыск после решения Вахитовского районного суда о заочном аресте бизнесменов. Речь идет о братьях Эдварде и Марате Сабировых и Зыгмунте Зыгмунтовиче. Создатель пирамиды Кирилл Доронин уже находится в следственном изоляторе.

Солидольный вандализм

Неизвестный обмазал солидолом 400 припаркованных в Москве самокатов. Речь идет о средствах передвижения, припаркованных на Крымском Валу и Ленинском проспекте. Полиция начала поиски вандалов. Представитель сервиса кикшеринга Whoosh заявил, что уже установлены личности «солидольщиков».

Индийская лихорадка

Вспышка нового заболевания началась в Индии. По симптомам она схожа с лихорадкой денге. Уже известно о 68 погибших, среди которых есть дети. Основными симптомами стали обезвоживание, высокая температура и падение уровня тромбоцитов в крови. Переносчиками вируса являются комары.