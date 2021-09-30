Большие новости 30 сентября: тройное убийство в Гае, исчезновение «Доширака», болезнь Губина

Тройное убийство произошло в Оренбургской области, где люди нашли тела трех зарезанных девушек. Лапша «Доширак» начала исчезать из российских магазинов. Певец Андрей Губин заявил, что медленно умирает из-за болезни. Об этих и других новостях России и мира за 30 сентября — в дайджесте «360».

Убийство студенток в Гае

Спасатели нашли тела трех студенток во время тушения пожара в одной из квартир в Оренбургской области.Тройное убийство произошло в Гае, где девушки снимали жилье. Они были студентками медицинского колледжа.

Предварительно следователи выяснили, что некто сначала убил девушек, а потом решил скрыть преступление и поджечь квартиру. Правоохранители завели уголовное дело и приступили к расследованию.

Исчезновение «Доширака»

Лапша «Доширак» начала пропадать с полок магазинов в Красноярске и Волгограде. Продавцы утверждают, что причиной стали проблемы на производстве. При этом производитель лапши заявил, что нехватка товара может быть связана с очень высоким спросом.

Болезнь Губина

Певец Андрей Губин рассказал, что медленно умирает и практически гниет заживо из-за тяжелой болезни. По словам исполнителя, проблемы со здоровьем начались у него после травм, полученных в детском и юношеском возрасте, когда он занимался спортом.

Первые симптомы появились еще в 16 лет, но точный диагноз поставили только в середине 2000-х годов. Медики диагностировали у Губина левостороннюю прозопалгию.

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