Большие новости 30 октября. Умер Игорь Кириллов, уголовное дело за фото у Исаакия, посетителю Эрмитажа сломали нос

Ушел из жизни легендарный диктор советского и российского телевидения Игорь Кириллов. Ему было 89 лет. Эротическая фотосессия у Исаакиевского собора закончилась задержанием модели. Против девушки завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Посетитель Эрмитажа ушел из музея со сломанным носом. Об этих и других событиях субботы, 30 октября, — в дайджесте «360».

Умер Игорь Кириллов

Бывший ведущий программы «Время» Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни. На телевидении он проработал с 1957 года, объявлял о запуске спутника и полете Гагарина. По предварительным данным, причиной смерти стала болезнь вен. Работавшая с диктором Анна Шатилова рассказала, что в больнице, куда попал коллега, ему ампутировали ногу. Свои соболезнования родным и близким Кириллова выразил президент России Владимир Путин. Он назвал диктора патриархом отечественного телевидения. Похоронят журналиста на Новодевичьем кладбище Москвы.

Уголовное дело за фото у Исаакия

Сделанный около Исаакиевского собора откровенный снимок обернулся уголовным делом. Полиция задержала блогершу, которая позировала в трусах на фоне исторического здания. По данным СМИ, фотографию сделали еще в прошлом году, но внимание на нее обратили только сейчас. Следователи завели уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Травмоопасный Эрмитаж

Сотрудник Эрмитажа сломал нос посетителю. Это произошло в первый день, когда в культурные заведения Санкт-Петербурга начали пускать по QR-коду. Фотографию с места событий и медицинское заключение опубликовала блогер Анастасия Миронова. В пресс-службе музея заявили, что сотрудник ударил посетителя в ходе потасовки. Охранник уже признал свою вину и раскаивается в содеянном. Проверку по факту драки на Дворцовой площади начали сотрудники МВД.

Путин выступил на G20

Саммит стран G20 открылся сегодня в Риме. Президент России Владимир Путин выступил перед участниками по видеосвязи и сделал несколько заявлений. Российский лидер призвал страны «Большой двадцатки» решить вопрос взаимного признания вакцин от коронавируса. Он подчеркнул, что это позволит совершить шаг к обеспечению препаратами бедных стран.

Путин подчеркнул, что после тяжелого пандемийного года Россия нормализовала свою экономическую политику и в этом году бюджет будет профицитным. При этом он отметил, что в других странах ситуация иная, что повышает риски для всего мира.

Длинные выходные начались в России

Первый день длинных выходных прошел в России. Некоторые регионы ввели его раньше, но большинство включилось только сегодня. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что субъекты, которые ввели жесткие ограничения, показали снижение темпов заражения коронавирусом. Кроме того в преддверии введения обязательных QR-кодов количество привитых увеличилось в четыре раза. Подробно о том, как прошел первый нерабочий день в российских регионах, можно прочитать в материале «360».

Проникший красную зону томич остался без бабушки

Умерла бабушка жителя Томска, который тайком ухаживал за ней в красной зоне. Внук пенсионерки три дня в медицинском костюме ухаживал за ней, так как считал недостаточно качественной работу санитаров. Недовольный мужчина отправился в Москву, где обратился в СК и Генпрокуратуру. Врачи сообщили, что сегодня состояние пациентки резко ухудшилось. Спасти ее не смогли. Внук заявил, что после огласки ситуации в больнице остался без работы. Денег на проведение похорон у него также нет.