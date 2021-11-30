Большие новости 30 ноября. Экс-священник отправится в колонию, нет безлимитному интернету, Лукашенко приедет в Крым

Бывшего схиигумена Сергия отправили в колонию на 3,5 года. Адвокаты намерены обжаловать вынесенный Измайловским судом приговор. Мобильные операторы перестали включать в тарифы безлимитный интернет. Новшество коснулось только новых абонентов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые за семь лет дал понять, что считает Крым российским. Скоро он приедет на полуостров вместе с главой РФ Владимиром Путиным. Об этих и других событиях последнего дня осени — в дайджесте «360».

Бывший схиигумен отправится в колонию

Экс-схиигумена Сергия приговорили к колонии общего режима. Он проведет за решеткой 3,5 года, поскольку Измайловский суд Москвы признал бывшего священника виновным по делу о подстрекательстве к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести.

Защита Николая Романова (мирское имя схиигумена — прим. ред.) намерена обжаловать приговор. Адвокаты сочли его слишком суровым.

Безлимитный интернет все

Мобильные операторы теперь не подключают новым абонентам безлимитный интернет. Такими тарифами пользуются порядка 30% человек. Для компаний они невыгодны, поскольку некоторые клиенты тратят чересчур много трафика.

Ограничения не коснулись действующих абонентов. Не исключено, что у них возможность пользоваться безлимитным интернетом останется, пока тариф не уйдет в архив.

Лукашенко приедет в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Крым вместе с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава соседней республики не стал скрывать, что его визит, по сути, станет признанием полуострова принадлежащим России.

Лукашенко заметил, что вопрос принадлежности Крыма для него «не существует», как и для Путина.

На пороге зимы

Московский регион накрыло обещанным снегом. Зима будет морозной и снежной с первого дня под властью антициклона. В столице ожидаются отрицательные температуры и довольно длительные осадки.

В Подмосковье объявили экстренное предупреждение. Вечером порывы ветра в области могут достигнуть 25 метров в секунду.

«Циркон» — на вооружение

В России скоро появятся гиперзвуковые ракеты «Циркон», максимальная скорость которых может достигать девяти Махов. Президент РФ Владимир Путин назвал их разработку ответом на действия НАТО.

Российский лидер заметил, что страна не намерена жить «за крепостными стенами». Однако государство укрепляет свой суверенитет, в том числе в сфере экономики.

Скандал в НХЛ

Форвард канадской «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд резко высказался о России и получил удар перчаткой в лицо. Ее швырнул нападающий «Нью Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, которому не понравился тон игрока.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев запустил флешмоб #fromRussiawithglove («из России с перчаткой»), чтобы поддержать выходца из РФ.

Текст дня

Сегодняшний текст дня посвящен подробному изучению штаммов коронавируса: откуда они берутся, какие из них самые опасные и почему их отказались называть «ню» и «си»:

Азбука штаммов — от альфы до омикрона. Как появляются мутации коронавируса.