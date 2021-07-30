Большие новости 30 июля. Полицейский убил школьницу, Samsung Pay запретили, а с москвичей сняли перчатки

В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах, полицейского обвинили в убийстве 15-летней школьницы в Самарской области, Подмосковье начнет выпускать миллионы доз «ЭпиВакКороны», а Samsung Pay запретили в России. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире за день.

Москвичей «оголили»

В Москве отменили обязательное ношение перчаток в транспорте и общественных местах. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. При этом маски носить все равно нужно. Это требование не будут отменять, пока заболеваемость ковидом не снизится до минимума.

Finiko за решеткой

Полиция задержала одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Пирамида лопнула, и люди, которые вкладывали туда средства, остались ни с чем. При этом им обещали 25% доходности в месяц и предлагали закрыть просроченный кредит за 35% от суммы долга. Шансов вернуть свои деньги у пострадавших практически нет.

Полицейский-убийца?

Полицейского заподозрили в убийстве 15-летней девочки из Самарской области. По предварительным данным, он сбил школьницу, когда та совершала вечернюю пробежку. Чтобы скрыть факт наезда, он несколько раз ударил ее ножом. Мужчину уже задержали, однако знакомые говорят о нем только хорошее.

Россия против Samsung Pay

Арбитражный суд Москвы запретил SamsungPay. Запретили также вводить в страну устройства с его поддержкой. Всему виной патентный спор: корейский концерн обвинили в незаконном использовании системы электронных платежей. Разобрались, есть ли риск для других платежных систем: Apple Pay и Google Pay.

Взрыв на химзаводе

Семь человек пострадали при взрыве на химзаводе в Ростовской области. ЧП произошло на предприятии «Комбинат Каменский». Пострадавших госпитализировали с химическими ожогами — у шести человек пожарено 100% тела, у седьмого — 80%. Позже один пострадавший скончался в больнице.

Подмосковье даст отпор ковиду

В подмосковном Серпухове начнут выпускать миллионы доз «ЭпиВакКороны». Регион готовится к опасностям осени и планирует увеличить темпы вакцинации жителей. Прививочная кампания себя уже оправдала: всего за четыре недели в Московской области удалось снизить число случаев заражения коронавирусом.

Перцовый баллончик против детей

Жительница Петербурга распылила перцовый баллончик в лицо двум девочкам на детской площадке. Конфликт начался из-за качелей. В результате одной из девочек потребовалась помощь врачей. Ее родители уже написали на обидчицу заявление.

Вакцина для подростков

Испытания «ЭпиВакКороны» на подростках могут начать осенью. Научный центр «Вектор» готов провести исследования своей вакцины в сентябре, если получит разрешение. Полный цикл вакцинации этим препаратом уже прошли более миллиона совершеннолетних россиян.

Лукашенко против свободы слова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал свободу слова в Белоруссии экстремизмом. Он подчеркнул, что страна не борется с инакомыслием или разными мнениями. Силы направлены на наведение порядка в информационном поле, потому что сегодня свобода слова переросла в экстремистскую деятельность.