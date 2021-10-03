Большие новости 3 октября: задержание по делу студенток в Гае, крушение вертолета в Подмосковье, старое бабье лето

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае. Три человека погибли при крушении вертолета в Подмосковье. Старое бабье лето придет в центральную часть России 4 октября. Об этих и других новостях в России и мире за 3 октября — в дайджесте «360».

Задержание в Гае

Подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае задержали. Правоохранителям удалось поймать Александра Лазарева в Орске, когда тот пытался угнать машину. Мужчина уже был неоднократно судим. Теперь он подозревается в расправе над студентками медицинского колледжа в Оренбургской области.

Крушение вертолета в Подмосковье

Вертолет Robinson разбился в Лыткарино. В результате крушения погибли три человека. Пока все обстоятельства продолжают выяснять.

Старое бабье лето

Старое бабье лето придет в центральную часть России на следующей неделе.Сухую и солнечную погоду принесет с собой антициклон скандинавского происхождения. Днем воздух будет прогреваться до +12 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Падение самолета в Италии

Частный самолет разбился в небольшом итальянском городе Сан-Донато-Миланезе. Борт рухнул прямо на одно из зданий. В самолете находились пилот и семеро пассажиров. Пока специалисты устанавливают все причины и обстоятельства крушения, а также выясняют имена погибших.

«Досье Пандоры»

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал материалы так называемого «досье Пандоры». Авторы расследования заявили, что раскрыли финансовые секреты 35 нынешних и бывших мировых лидеров, а также более 330 политиков и государственных чиновников. Данные касаются их причастности к офшорным схемам.

Отравление собак в Чехове

Массовое отравление собак произошло в приюте «Лохматая душа» в Чехове. Пострадали около 150 животных, из которых 16 погибли. Пока причину отравления установить не удалось. Правоохранители уже организовали проверку и назначили проведение экспертиз.

Рекорды смертности от ковида

Впервые за все время пандемии число жертв ковида в России превысило шесть тысяч человек за неделю. Предыдущий рекорд был установлен неделей ранее - 5682 погибших.

Двойное спасение ребенка

Доктор из Уфы Гузелия Валеева два раза спасла жизнь годовалой пассажирки авиарейса Анталья — Москва. Медик дважды перезапускала сердце ребенка, пока самолет вынужденно не приземлился в Ростове. После посадки борта девочку забрали в больницу.