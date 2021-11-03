Большие новости 3 ноября: Крушение Ан-12, Москва и Подмосковье не продлили выходные, Oxxxymiron призвали к ответу

Грузовой самолет Ан-12 потерпел крушение под Иркутском. Находившиеся на борту семь человек погибли. Москва и Московская область не стали продлевать длинные выходные после 8 ноября. Вернуться к обычной жизни помогут новые ограничения. Суд продлил арест блогеру Юрию Хованскому. Исполнитель песни про «Норд-Ост» встретит 2022 год за решеткой. Об этих и других событиях среды, 3 ноября, — в дайджесте «360».

Авиакатастрофа под Иркутском

Летящий из Якутска в Иркутск самолет Ан-12 потерпел крушение при заходе на посадку. На его борту находились пять членов экипажа и двое сопровождающих. Никто из них не выжил. От удара о землю борт загорелся. Огонь потушили прибывшие на место спасатели. Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Предварительными причинами крушения назвали ошибку пилотов или отказ оборудования.

Новые правила после локдауна

Продления длинных выходных в Москве и Московской области не будет. Об этом объявили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр российской столицы Сергей Собянин. Руководители субъектов заявили, что действующий режим нерабочих дней дал эффект и ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль.

Новая рабочая неделя начнется в понедельник, 8 ноября. Но жителям московского региона придется жить по новым правилам. Часть антиковидных ограничений, действующих на длинных выходных, отменили, но добавили новые правила.

Продлить длинные выходные после 7 ноября решили пять российских регионов: Томская, Челябинская, Курская и Брянская области. Действующие сейчас в субъектах ограничения могут ужесточить.

Арест Хованского продлили до 2022 года

Новый год блогер Юрий Хованский встретит в следственном изоляторе. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следователей о продлении меры пресечения для обвиняемого в оправдании терроризма блогера.

Во время заседания Хованский пожаловался, что в заключении он не может нормально спать и есть. За четыре месяца в изоляторе он серьезно подорвал свое здоровье. Блогер попросил перевести его под домашний арест, но судья отклонил просьбу адвокатов.

Школьников оставили без утренников

Действующие санитарные правила для школ продлили до 2024 года. Такое решение приняли в Роспотребнадзоре. Это означает, что в учебных заведениях нельзя проводить массовые мероприятия, а занятия для каждого класса должны проходить в отдельном кабинете. Заведующим по учебной работе необходимо пересмотреть расписание уроков и составить его так, чтобы свести к минимуму контакты между разными классами.

Oxxxymiron ответит за новый клип

Новый клип рэпера Oxxxymiron «Кто убил Марка?» задел всех. Пользователи Twitter начали флешмоб с поиском убийц «борща» и «корюшки». Для некоторых стало открытием, что Жиган, о котором в своем треке рассказал рэпер, и Джиган — это два разных исполнителя.

Рефлексия Oxxxymiron пробудила старые раны. В Instagram появился пост, написанный от лица бывшей девушки исполнителя. В своем сообщении она рассказала, как в 15 лет страдала от абьюза со стороны женатого рэпера. Но в результате вступила с ним в отношения, от которых в итоге впала в депрессию на долгие годы. После жалоб пользователей администрация хостинга удалила пост.

Арест за приспущенные штаны

Актриса фильмов для взрослых Рита Фокс получила 14 дней административного ареста. Причиной заведенного дела стала фотография девушки с приспущенными штанами на фоне Кремля. Снимок Рита Фокс опубликовала в своем Telegram-канале и заявила, что не жалеет о сделанном.

После актриса заявила, что ее арестовали на две недели. Но в столичном главке МВД эту информацию опровергли. Помогли разобраться в деле в пресс-службе Тверского суда Москвы. Там пояснили, что девушку приговорили к двум неделям административного ареста.

Отец Бритни Спирс ушел в отказ

Возвращение опекунства больше не грозит певице Бритни Спирс. Отец исполнительницы Джейми Спирс обратился в суд, чтобы его окончательно лишили права опеки над дочерью. Он пояснил, что больше не готов нести за нее ответственность и готов дать певице полную свободу без отступных.

Прошлое решение суда о выходе певицы Бритни Спирс из-под опеки носило временный характер. Но сейчас она может окончательно освободиться от контроля отца, под которым находилась с 2008 года.