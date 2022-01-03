Большие новости 3 января. Экспресс-тесты на алкоголь для россиян, заявление «ядерной пятерки», горы мусора в Петербурге

Президент РАН Александр Сергеев сделал прогноз о будущем пандемии коронавируса в 2022 году. «Ядерная пятерка» приняла заявление о недопущении войны и гонки вооружений. Автобус с россиянами улетел в овраг после ДТП в Белоруссии. Инспекторы ГИБДД уже в этом году могут получить экспресс-тесты для моментальной проверки водителей на алкоголь.

Что будет с коронавирусом в этом году

Пандемия коронавируса в этом году может войти в режим сезонных эпидемий гриппа. С таким прогнозом выступил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Ученый напомнил, как в 60-х годах прошлого века мир накрыла эпидемия гонконгского гриппа.

Со временем были разработаны вакцины и лекарства, после чего болезнь взяли под контроль. Та же участь, по его мнению, ждет и ковид. Отдельно Сергеев обратил внимание на высокий уровень смертности от коронавируса в России. По словам президента РАН, в этом виноват низкий уровень вакцинирования.

Бутылки с алкоголем предложили оформлять пугающими картинками

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с новой идеей борьбы с алкоголизмом. По его мнению, бутылки с алкогольной продукцией следует оформлять, как пачки сигарет, то есть размещая на этикетках фотографии с последствиями употребления спиртного и предупреждением о вреде для здоровья.

Хамзаев подчеркнул, что фразы о том, что алкоголь вредит здоровью, которые есть на бутылках сейчас, недостаточно. Мнение о том, что есть безопасная доза алкоголя, по мнению политика, в целом не отвечает реальному положению дел.

Под фотографию с пугающими последствиями употребления горячительных напитков он предложил отдать 70% этикетки.

Заявление «ядерной пятерки»

Пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление лидеров России, США, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

В документе была подтверждена цель «ядерной пятерки» не допустить войны и гонки вооружений. Власти пяти стран подтвердили, что будут принимать усилия по снижению стратегических рисков.

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в совместном заявлении.

Там же указали на необходимость предотвращения дальнейшего распространения такого вида вооружений.

Участница «Пацанок» и поножовщина в Гатчине

Участницу шоу «Пацанки» Регину Колупаеву заподозрили в нападении на свою мать. По данным СМИ, женщина получила ножевое ранение в спину и была госпитализирована, а девушка теперь ждет суда.

В региональном главке МВД «360» подтвердили, что 2 января, около 23:00, в полицию Гатчинского района поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома 11 по улице Красных Военлетов.

Правоохранители заявили, что в этой квартире 26-летняя девушка во время бытового конфликта ножом ударила в спину свою 46-летнюю мать. Подозреваемую доставили в отдел полиции. Ее имя в ведомстве пока не раскрыли.

Мусорный коллапс в Санкт-Петербурге

Жители Санкт-Петербурга уже несколько дней продолжают сообщать о горах мусора, которые не убирают во дворах жилых домов. Сложности возникли после того, как вывозом отходов занялся «Невский экологический оператор».

Представители НЭО заявили, что проблема есть, но она решается. А в свалках на площадках для ТКО, по мнению представителей компании, виноваты и сами горожане, которые паркуют свои машины так, что мусоровозы не могут подъехать к бакам. Еще один фактор — праздники, из-за которых люди стали выбрасывать больше мусора.

Смертельная авария с автобусом в Белоруссии

На 119-м километре трассы М8 в Витебской области Белоруссии автобус Scania с российскими туристами столкнулся с легковой иномаркой Renault. От удара автобус съехал в овраг и перевернулся.

По данным Минздрава Белоруссии, в автобусе находился 41 турист из России, шестеро — в тяжелом состоянии, еще 18 человек — в состоянии средней степени тяжести, у остальных выявили легкие травмы.

Водитель иномарки погиб на месте. Пострадавших доставили в больницу. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Текст дня

Уже в этом году инспекторы ГИБДД могут получить специальные экспресс-тесты, которые позволят им моментально проверять водителей на алкоголь. Это должно помочь сократить временные затраты на проверку, а также исключить субъективную оценку правоохранителей.

Предполагается, что процедура будет включать в себя продувку в прибор. Отличие от стандартного алкотестера в том, что на нем нет мундштука. «360» попытался разобраться, как будет работать это нововведение.

Пьяным за рулем быть все сложнее. Новые экспресс-тесты на алкоголь заменят «трубочки»?