Большие новости 3 февраля. «Омикрон» и локдаун, выплаты за медали, цены на сахар снова ограничат

Российские власти не собираются вводить локдаун из-за распространения штамма «омикрон». Новых ограничений в стране тоже не будет. Призерам и победителям Олимпиады в Пекине выплатят денежное вознаграждение. Спортсменам из РФ пообещали за медали от 1,7 до четырех миллионов рублей. Ретейлерам предложат установить максимальную стоимость сахара. Минсельхоз и ФАС уже подготовили рекомендации по торговой политике по этому вопросу. Об этих и других самых важных событиях дня — в дайджесте «360».

Путин высказался о локдауне

В России нет планов по введению локдауна из-за пандемии. Президент РФ Владимир Путин заметил, что в стране хотят снять ограничения по карантину для контактировавших с переносчиками коронавируса. Не ожидается и новых мер.

Предложение по карантину связано с особенностями вызываемым «омикроном» COVID-19. Людям хотят дать возможность спокойно работать дальше.

Победителей Олимпиады поощрят

Спортсменов из РФ, получивших медали на Олимпийских играх, ждет денежное вознаграждение. Правительство страны решило выплачивать за привезенное золото четыре миллиона рублей. Серебряные призеры получат по 2,5 миллиона, а бронзовые — 1,7 миллиона рублей.

Поощрение также ждет тренеров и различных специалистов, которые помогли атлетам достичь побед.

Как будут сдерживать цены на сахар

Цены на сахар в российских магазинах снова собираются ограничить. Минсельхоз совместно с ФАС разработал рекомендации по предельной стоимости продукта в рознице и наценкам для дистрибьюторов.

Сахарный дефицит россиянам не грозит: их потребности на этот счет, подчеркнули в министерстве, полностью обеспечили. Поставки сахара идут в нужных объемах.

Разговор Путина и Кадырова

В Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Стороны обсудили хозяйственное и социально-экономическое развитие региона, а также затронули работу правоохранительных органов.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Кадыров обратился к главе государства «с конкретными темами по экономическим проектам».

Выплата детских пособий

Правила выплаты пособий семьям с детьми от трех до семи лет в России изменили. Перерасчет по ним сделают автоматически. С заявлением о таких выплатах, если раньше они оформлены не были, можно обратиться в МФЦ по месту регистрации. При отсутствии постоянного места жительства — в центр госуслуг по месту пребывания.

Специалисты проведут комплексную оценку имущества, придерживаясь правила «нулевого дохода». Для многодетных семей, например, не будут учитывать в доходах полученные или оплаченные за счет господдержки жилье, земельные участки и транспорт.

Скандал вокруг VJLink

Треш-стример Кирилл Зырянов, известный как VJLink, избил на камеру жителей Таиланда. Досталось якобы проститутке и неизвестному мужчине. Избиение девушки стример объяснил подозрениями в ее причастности к пропаже банковской карты и крупной суммы денег. А драку в холле отеля — прозвучавшей в его сторону нецензурной бранью.

В России подобное поведение сошло VJLink с рук: снятые им треш-видео оказались постановочными. В Таиланде закон к иностранцам суров, поэтому у Зырянова есть шанс оказаться за решеткой.

Текст дня

До торжественного открытия зимней Олимпиады в Пекине остался один день. Вспомнили, с чего начиналась история Игр, в честь чего они получили свое название, каковы девиз и символика соревнований.