Большие новости 3 декабря. Умерла Нина Ургант, стрельба по таксисту в Москве, Лавров и песец

Актриса театра и кино Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет, в центре Москвы водитель открыл огонь по таксисту, у прилетевших из ЮАР россиян нашли коронавирус, а Сергея Лаврова заметили с песцом. Самые громкие события пятницы — в дайджесте «360».

Ушла из жизни Нина Ургант

Умерла Нина Ургант. Актриса тетра и кино, народная артистка РСФСР скончалась в 92 года. Она пережила войну, стала знаменитой актрисой и дала начало целой династии актеров.

Олег Басилашвили заявил «360», что, как и все жители России, скорбит об уходе талантливейшей артистки, которая прославилась на весь мир фильмом «Белорусский вокзал», а ее роли в театре войдут в золотой фонд русского и советского искусства.

«Омикрон» добрался до России?

Из Южной Африки вернулись двое россиян, которые привезли с собой коронавирус. Пока неизвестно, какой у них штамм, но напрашиваются опасения, что это может быть «омикрон», впервые обнаруженный в ЮАР в ноябре, случаи заражения которым с тех пор уже официально подтверждены в 26 странах. В России «омикрон» не выявляли, так что все с замиранием сердца ждут, что покажут анализы у прилетевших. А сами туристы — на двухнедельном карантине.

GTA Moscow

В центре Москвы водитель Cadillac Escaladе открыл огонь по таксисту из травматического пистолета. Предположительно, причиной стало то, что машина мешала проехать внедорожнику. Водитель требовал уступить дорогу, а когда таксист отказался, между ними началась словесная перепалка. И тогда мужчина открыл стрельбу. Пострадавшего забрали в больницу. А чтобы задержать стрелявшего, в Москве вводили план «Перехват». На него завели дело.

Фанатская солидарность

Фанаты ушли с трибун во время матча «Ростов» — «Зенит».Акция была запланирована, чтобы поддержать болельщиков ЦСКА, задержанных за фаер-шоу после игры с «Зенитом» 28 ноября. О планах провести такие же акции ранее заявили фанаты ряда клубов по всей России, в том числе ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Рубина», «Динамо», «Арсенала», «Урала», и «Нижнего Новгорода».

Больше не МХАТ

Московский Художественный академический театр имени Горького переименуют. Ребрендинг станет возвращением к корням. Гендиректор театра Владимир Кехман рассказал, что новое название на самом деле будет старое. Он будет называться Художественный театр — МХАТ имени М. Горького. А в скором времени останется только первая часть и, как и в самом начале, он будет просто Художественным театром.

Дипломатический песец

Сергея Лаврова с песцом показали на одной фотографии.Снимок с министром иностранных дел, за спиной которого в переговорной комнате висит картина с песцом, опубликовала Мария Захарова. Пользователи растаяли от такой милоты, а кто-то даже увидел в этом некий подтекст. Ведь если на переговорах ждут Лавров и песец, причем большой и полный, как шутят в комментариях, возможно, в этом действительно есть какой-то сигнал для западных партнеров.