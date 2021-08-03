Большие новости 3 августа. Олимпийцев косят травмы, россиянам грозят смерчи, стрельба у Пентагона

Олимпиада для российских спортсменов сопровождается травмами. Легкоатлет Сергей Шубенков попал в больницу с частичным разрывом ахиллова сухожилия, а гимнаст Никита Нагорный после бронзы в многоборье рассказал о камне в почках. Тверская область уже пережила смерчи, теперь к непогоде стоит приготовиться жителям Поволжья и Урала. Неизвестный открыл стрельбу у Пентагона.

Олимпиада через боль

Российский легкоатлет Сергей Шубенков не вышел на отборочный тур соревнований на Олимпийских играх из-за травмы. Вместе с тренером он отправился в больницу, где ему поставили предварительный диагноз «частичный разрыв ахиллова сухожилия». Травму спортсмен получил давно, но последствия проявились на Олимпиаде. А бронзовый призер соревнований в Токио по многоборью гимнаст Никита Нагорный заявил об обострении болезни почек. По его словам, обнаруженный врачами камень решил покинуть его организм в Токио.

Ураганное лето

Смерчи и торнадо ожидаются в ближайшее время в регионах Поволжья и Урала. Субъекты Центральной России пережили это редкое погодное явление еще вчера. Причиной возникновения опасных ураганов стало столкновение жаркого и холодного воздуха. Резкая смена климата приводит к появлению разрушительного ветра. Очевидцы из Тверской области поделились впечатлениями от обрушившейся на них непогоды.

Оборона Пентагона

Неизвестный открыл стрельбу на автобусной остановке около здания Пентагона. Все военное ведомство США срочно перевели на осадное положение, а сотрудникам запретили покидать территорию. Служба охраны Пентагона сообщила, что неизвестный ранил офицера полиции. Позже пострадавший умер. В ходе спецоперации американские правоохранители нейтрализовали вооруженного злоумышленника.

МакSим проснулась

После полутора месяцев медикаментозной комы певица МакSим (Марина Абросимова) пришла в сознание. Ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, и теперь она может дышать самостоятельно. Состояние у исполнительницы улучшилось, но впереди еще долгий курс реабилитации. По видеосвязи МакSим пообщалась со своим продюсером и просила передать благодарность всем, кто за нее переживал.

Полосатый квест

Карту с адресами бахчевых развалов подготовили в Московской области. Купить арбуз или дыню жители региона могут в 500 различных точках. Продавцы везут товары из южных регионов России и Азербайджана. Торговля на развалах началась 1 августа и продлится до 1 ноября. Средняя цена за килограмм арбуза составит 40 рублей, за килограмм дыни придется заплатить от 45 рублей.

Укол для прикрытия?

Московская школьница заявила о нападении мужчины, который сделал ей отравляющий укол на улице. После инъекции она потеряла сознание, а прибывшие врачи диагностировали у нее отравление неизвестным веществом. Полиция завела уголовное дело, но пострадавшая начала путаться в показаниях. По версии источников СМИ, история с нападением могла оказаться выдумкой, чтобы скрыть употребление запрещенных веществ.

Аквапарк закрыли для ребенка-аутиста

Семья из Астрахани решила провести выходной в аквапарке под Волгоградом. Но сотрудники развлекательного центра не пустили их с ребенком-аутистом из-за его «агрессивности». В результате прокуратура Волгоградской области организовала проверку.