Большие новости 29 сентября: Путин и Эрдоган в Сочи, арест главы Group-IB, лимит на собак в Саратове

Президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основателя компании Group-IB Илью Сачкова арестовали на два месяца. Власти Саратова предложили ввести лимит на собак. Об этих и других новостях России и мира за 29 сентября — в дайджесте «360».

Путин и Эрдоган в Сочи

Президенты России и Турции провели переговоры в Сочи. Во время встречи Владимир Путин обсудил с Реджепом Тайипом Эрдоганом обстановку в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Стороны затронули различные аспекты партнерства двух стран в политической и торгово-экономической областях.

После завершения трехчасовых переговоров турецкий лидер назвал их продуктивными. По словам российского президента, переговоры были непростыми, но с окончательным позитивным результатом.

Арест основателя Group-IB

Основателя компании Group-IB Илью Сачкова отправили под стражу на ближайшие два месяца. Бизнесмена арестовали по подозрению в государственной измене. Решение по делу вынес Лефортовский районный суд Москвы. Всего Сачкову грозит до 20 лет лишения свободы.

Лимит на собак

Мэр Саратова Михаил Исаев предложил ограничить число животных, которых разрешено держать дома. Он уточнил, что авторами инициативы стали также чиновники из других городов. Глава города отметил, что идея в первую очередь будет касаться собак, но пока конкретных нормативов нет.

Башкирову оставили в СИЗО

Студентку Валерию Башкирову оставили под стражей. Тверской суд Москвы признал арест девушки законным. Студентку задержали после того, как она сбила троих детей на одном из столичных переходов. Двое старших детей скончались, а младенца удалось спасти медикам.

Отказы от мандатов

Министры Сергей Лавров и Сергей Шойгу отказались идти в Госдуму. Также от мандатов отказались главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева.

Не пойдет в Государственную думу и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Еще вакантным стал мандат мэра Москвы Сергея Собянина.

Предполагаемый педофил в Домодедове

Правоохранители задержали мужчину, который предположительно, пытался затащить восьмилетнюю девочку за гаражи в Домодедове. Подозреваемый в педофилии оказался уроженцем Ярославской области. Мужчине 51 год. Ранее он был неоднократно судим. Во время допроса подозреваемый заявил, что не знает, за что его задержали.