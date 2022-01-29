Большие новости 29 января. Спасение девушки в Чертанове, COVID-19 в Мариинке, тест на антитела

Отважные москвичи спасли девушку в Чертанове из пожара. В Мариинском театре музыканта заразились коронавирусом. В Подмосковье прошел хоккейный матч между легендами и любителями. Задержан подозреваемый в убийстве бухгалтера. О главном за 29 января — в дайджесте «360».

Спасение девушки в Чертанове

Двое молодых людей с риском для жизни спасли из пожара свою соседку в Чертанове. Они высунулись из окна восьмого этажа и втащили в квартиру девушку, которая находилась этажом выше. Именно у нее в квартире и начался сильный пожар, огонь и дым вырывались из всех трех окон жилого помещения.

Коронавирус в Мариинском театре

В Мариинском театре у многих артистов выявили коронавирус — по некоторым данным, примерно у 30 человек. Пока еще пришли результаты не всех тестов, возможно, заразившихся еще больше. Источники в музыкальном коллективе заверили, что им якобы все равно сказали выступать перед публикой в субботу. Скоро у коллектива планируется поездка в Мадрид, и как она пройдет, неясно.

Матч между «Легендами хоккея» и дворовыми командами

В субботу состоялся уже третий по счету хоккейный матч между «Легендами хоккея» и дворовыми командами в Подмосковье. Игры примечательны тем, что со стороны непрофессионалов выступают не игроки любительских лиг с большим опытом, а по-настоящему участники из дворов. Теперь жители Подмосковья могут не только понаблюдать, как играют прославленные на весь мир хоккеисты, такие как Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов или Александр Якушев, но и выйти вместе с ними на лед, попробовать свои силы в спортивном состязании.

Задержан подозреваемый в убийстве бухгалтера

В подмосковном Волоколамске задержали мужчину, которого подозревают в похищении, изнасиловании и убийстве женщины-бухгалтера. Известно, что задержанный — это супруг убитой. Они в тот момент находились в процессе развода. По версии следствия, мужчина подкараулили супругу на выходе с работы, поехал за ней следом и на трассе попросил выйти из машины. Затащил в свой автомобиль, увез и совершил злодеяние.

Текст дня

Чтобы определиться, пора ли делать прививку от коронавируса, лучше всего заранее сдать анализ на антитела. Тогда можно вычислить, нужна ли дополнительная защита. Как грамотно прочитать результаты анализа, рассказал «360».