Большие новости 29 июля: Воробьев ответил на неудобные вопросы, «Наука» пристыковалась и сломалась, Турция в огне

Спустя несколько часов после стыковки с МКС у российского модуля «Наука» внезапно включились двигатели, губернатор Московской области Андрей Воробьев ответил на вопросы жителей в рамках прямой линии, а туристов начали эвакуировать из отелей Турции из-за лесных пожаров. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в мире за день.

«Наука» уже сломалась?

Двигатели на российском модуле «Наука» незапланированно включились. Чтобы компенсировать возмущение, пришлось запустить двигатели модуля «Звезда» на МКС. Российский многоцелевой лабораторный модуль пристыковался к МКС только сегодня, в 16:29:10. Процесс показывали в прямой трансляции на YоuТubе-канале Роскосмоса.

Огонь подобрался к отдыхающим в Турции

Туристов в Мармарисе начали эвакуировать из отелей в районе лесных пожаров. Пока эвакуацию проводят в целях профилактики: пламя подобралось достаточно близко, но направление ветра дает надежду, что огонь не перекинется на здания.

Новые законы придут в Россию 1 августа

В августе в силу вступят ряд новых законов. Например, с 24 августа полис ОСАГО можно будет оформить без предъявления документов о прохождении техосмотра. Временные удостоверения личности будут выдавать людям без гражданства. А иностранцы смогут оформлять туристическую визу в Россию на шесть месяцев.

Подмосковные военкоматы уйдут в «цифру»

Военкоматы Московской области начнут выдавать документы и справки в цифровом формате. Такое соглашение подписали министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Справки о размере военной пенсии и о наличии права на лечение в медучреждениях Минобороны России теперь можно получить в МФЦ и на региональном портале госуслуг.

Ученые чуть не перевернули мир

В Большом адронном коллайдере нашли новую частицу. Ученые обнаружили там двойной очарованный тетракварк Tcc+. Это единственная известная науке частица, которая состоит из четырех кварков, при этом два из них являются очарованными, а очарованных антикварков нет. Открытие позволит находить более тяжелые частицы того же типа.

Кроме того, ученые из Казани нашли на Камско-Устьинском нефтяном месторождении вещество внеземного происхождения. Есть предположение, что оно появилось из разрушенного метеорного тела более 270 миллионов лет назад.

Ковид добрался до детей

Постковидный синдром поразил детей. После выздоровления от ковида дети сталкиваются с опасными последствиями болезни, которые сказываются на работе внутренних органов и иммунной системы. Чаще всего страдают подростки 14–17 лет, а больше всего осложнений бывает у несовершеннолетних с лишним весом. Рассказали, как защитить детей от ковида.

Извинилась, но не за то

Жительница Петербурга, которая выгоняла детей-аутистов с площадки, попыталась извиниться — но не заэто. Она заявила, что была груба, потому что толкала сотрудницу детского центра. Раскаяния за попытку выгнать детей с детской площадки она не почувствовала — по словам женщины, она не оскорбляла инвалидов, просто их было слишком много.

Тысячи жизней за одну ошибку

Десять тысяч человек могли бы не умереть от ковида, если бы Болгария не допустила ошибок в организации вакцинации. Об этом заявил Минздрав страны. Похожие ошибки совершали и в Австралии: страна смогла бы избежать второго локдауна, сделав все правильно. А в Африке провальная вакцинация перевела тысячи доз прививки.