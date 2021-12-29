Президент объявил о готовности второй нитки «Северного потока — 2», а потом отправился играть в хоккей с белорусским коллегой. Суд отпустил блогера Хованского домой — но с условиями. «360» расскажет о главных событиях дня.

Вторая нить

Вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» готова к старту работы. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что запуск позволит повлиять на цены не только для Евросоюза, но и для Украины. Путин заявил, что Россия сможет начать газовые поставки сразу же, когда Европа примет решение о запуске.

Подарок Хованскому под елочку

Блогер Юрий Хованский проведет Новый год дома. Сегодня суд изменил ему меру пресечения с заключения в СИЗО на запрет определенных действий. Ему нельзя будет пользоваться интернетом, выходить из дома с 18:00 до 10:00, а также приближаться к квартире, в которой он исполнил печально известную песню про Норд-Ост. У суда блогера встречали его поклонники и любимая девушка.

Президентский хоккей

Праздничное настроение уже и у президентов России и Белоруссии. Сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились, а после официальных переговоров решили сразиться на катке. Хоккейный товарищеский матч закончился со счетом 7:2 в пользу Путина. Игра проходила в Петербурге.

Замерзший мальчик

Мальчика из Дубны нашли сегодня мертвым — школьник не смог найти дорогу домой, упал в воду и, выбравшись, вскоре умер от переохлаждения. Как заявила детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова, роковой ошибкой стало то, что заявление о пропаже ребенка подали слишком поздно. Если бы все переполошились раньше, мальчика, возможно, могли бы спасти. Соседка семьи рассказала «360», что его мать не работала и жила сразу с двумя мужчинами. А у ребенка были особенности развития. Теперь в деле будут разбираться следователи.

Пропавшие и нашедшиеся

Вся страна сегодня следила за судьбой тургруппы из Подмосковья, которая подала сигнал SOS в горах Карачаево-Черкесии. СМИ начали искать «последние сообщения» в соцсетях, которые оставили члены экспедиции. Но все оказалось не так серьезно. Как рассказал «360» координатор тургруппы, никто не подавал сигнал бедствия — это мог быть простой технический сбой. Покорителей гор нашли целыми и невредимыми.

Текст дня

Антирейтинг пьющих регионов России возглавили Чукотка, Коми и Сахалинская область. Такой вывод сделала «Трезвая Россия», проанализировав уровень смертности от горячительных напитков, а также уровень преступности. Разобрались, как бороться с этим.