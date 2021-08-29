Большие новости 29 августа: США ударили по Кабулу, Шойгу дал интервью, Линдеманна напугала Тверь

Тилль Линдеманн наделал шума в Твери и без концерта, в Афганистане опять взрывы и жертвы, у боевиков там больше оружия, чем у Украины, а в Японии забраковали еще одну партию Moderna. О событиях последнего воскресенья лета — в кратком обзоре «360».

Приключения Линдеманна в Твери

Лидера группы Rammstein настолько вразумила беседа с полицейскими, что он испугался выступать на концерте в Твери. Организатор мероприятия попросил Тилля Линдеманна все-таки отработать свой гонорар, а также заверил местные власти, что на фесте будет не больше 500 человек, как и предписано Роспотребнадзором. Пригласили даже губернатора Тверской области, чтобы он воочию убедился в соблюдении всех мер безопасности. Но концерт отменили. Зато мы узнали, что на мероприятие с именитым хедлайнером потратили годовой бюджет уездного города Тверской области.

В Кабуле все неспокойно

Взрывы опять раздались в Кабуле. Афганские СМИ передавали, что ракета угодила в жилой дом близ аэропорта, шесть человек погибли — в их числе оказались дети. Думали, террористы, а оказалось, американцы. Пентагон заявил, что попали в цель, угроза ликвидирована. И целились не в дом, а в автомобиль, в котором находился террорист-смертник.

«ВкусВилл» по-красноярски

«Мужское государство» затравило основателя красноярской сети доставки роллов «Ёбидоёби» за рекламу с темнокожим. Возмущенные последователи секты Позднякова, уже набившие руку на буллинге, вынудили компанию убрать рекламу и извиниться. Но за пять лет работы «Ёбидоёби» уже прославилась агрессивным маркетингом, и это не первый кейс.

Шойгу пообщался с Соловьевым

Министр обороны России Сергей Шойгу дал интервью Владимиру Соловьеву. Он рассказал о взаимопонимании с Владимиром Путиным, с которым он знаком уже очень много лет. А еще заявил, что Украина не является угрозой для России, а русские и украинцы — один народ. Шойгу также предположил, что американцы оставили афганским боевикам больше оружия, чем получила украинская армия.

Школы Подмосковья готовы к 1 сентября

Около миллиона учеников в Московской области 1 сентября сядут за парты. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что все идет по плану, все меры безопасности учтены и ничего не помешает начать учебный год очно. Параллельно в Подмосковье ведется строительство 25 новых школ, 10 введут в девяти округах до конца года.

Японцам колют грязную вакцину

Вакцинация от коронавируса в Японии снова забуксовала из-за еще одной партии американской Moderna, в которой обнаружили посторонние примеси. Инородные вещества черного и розового цвета разглядели в ампулах и шприцах. Оказалось, что это были фрагменты крышек ампул. Из-за примесей ранее уже сняли с вакцинации свыше 1,3 миллиона доз, в которых тоже было нечисто. Из тех, кого привили непонятной субстанцией, двое уже отправились на тот свет.