Большие новости 28 сентября: смерть пропавшего солдата, QR-коды в регионах, первые снежные проблемы

Пропавшего на Урале военнослужащего нашли мертвым. Пермский край стал еще одним российским регионом, где ввели QR-коды из-за коронавируса. Снег парализовал движение в Челябинской области и засыпал Сибирь. Об этих и других новостях России и мира за 28 сентября — в дайджесте «360».

Смерть солдата

Пропавшего в лесу военнослужащего нашли мертвым рядом с воинской частью в Екатеринбургском гарнизоне. Как уточнили в Центральном военном округе, солдата ударило током, когда он решил осмотреться и залез на опору линии электропередачи. По словам тети погибшего, молодой человек не мог сбежать из части. Скорее всего, парень просто заблудился, так как никогда раньше не бывал в лесу.

QR-коды в Пермском крае

Власти Пермского края ввели QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий. Новые правила должны заработать со следующей недели. Ограничительные меры решили ужесточить в регионе из-за роста случаев заражения коронавирусом.

Снежные проблемы

Мокрый снег парализовал движение на трассе в Челябинской области. Спасателям пришлось вытаскивать два школьных автобуса и 18 автомобилей. Высота снежного покрова составила 10 сантиметров.

Еще непогода настигла и Республику Башкортостан, где высота сугробов достигла 11 сантиметров. В регионе объявили штормовое предупреждение. Снег не обошел стороной и Хакасию. Там под угрозой оказались зерновые и зернобобовые культуры.

Сомнительное торжество

Глава Глазовского района Удмуртии Вячеслав Сабреков сообщил о «торжественном открытии» беседки в деревне Кабаково. Он отметил, что местные жители давно мечтали о месте, где смогут собраться с друзьями. При этом беседка вышла похожей на строительную бытовку с голыми стенами, одним креслом и скамьей.

Вытащить из трущоб

Президент России Владимир Путин призвал ускорить расселение аварийного жилья. По его словам, россиян необходимо вытащить из трущоб. Для этого запустят новую программу, а люди начнут получать качественное и современное жилье уже с 2022 года.

Тренер хоккейной сборной

Экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовал на пост главного тренера национальной команды Алексея Жамнова. Его кандидатуру поддержало большинство присутствующих. В обсуждении участвовали трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, двукратный обладатель олимпийского золота Борис Михайлов и другие титулованные спортсмены.