Большие новости 28 октября. Лишение прав за 3 нарушения, ковидный госпиталь в «Патриоте», смартфоны без WhatsApp

Россиян собрались лишать водительских прав за три грубых нарушения ПДД. Ковидный госпиталь снова развернули в подмосковном парке «Патриот». Почти 10 тысяч смартфонов останутся в России без WhatsApp. Об этих и других новостях 28 октября — в дайджесте «360».

Лишение прав

Минюст включил в проект обновленного КоАП положение о лишении прав за систематическое грубое нарушение ПДД. Речь идет о трех и более нарушениях за год. Забирать документы у водителей хотят на срок от одного года до полутора лет.

Госпиталь в «Патриоте»

Коронавирусный госпиталь снова развернули в подмосковном парке «Патриот». Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе сложилась сложная ситуация с ковидом. Для помощи больным развернули дополнительные койки.

Смартфоны без WhatsApp

Почти 10 тысяч российских пользователей останутся без WhatsApp с 1 ноября. Мессенджер будет работать на устройствах Android версии не ниже 4.1 и iPhone, начиная от iOS 10.

По словам эксперта инжинирингового центра SafeNet Игоря Бедерова, речь идет о совсем старых гаджетах. На таких смартфонах уже нельзя обновить операционную систему.

ДТП с трамваями в Петербурге

Два трамвая столкнулись на перекрестке улиц в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали 16 человек. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести. Правоохранители начали проводить проверку и выяснять все обстоятельства ДТП.

Штраф для «Муз-ТВ»

Телеканалу «Муз-ТВ» грозит крупный штраф или приостановка работы из-за пропаганды ЛГБТ. Заседание по этому вопросу должно пройти 17 ноября. Рассмотрением административного протокола против телеканала займется Басманный суд Москвы.

Смог от горящих кур

Тюмень заволокло едким дымом с неприятным запахом. Причиной стали сожженные куры, которых Боровской птицефабрике пришлось уничтожить из-за вспышки птичьего гриппа. Всего сожгли более четырех миллионов кур. Замгубернатора Тюменской области Владимир Чейметов пообещал, что смог скоро уйдет.

Смерть судьи из «Суда присяжных»

Адвокат Валерий Степанов ушел из жизни из-за последствий заражения коронавирусом. Он запомнился россиянам по участию в программе «Суд присяжных» на телеканале НТВ. Степанову было 66 лет.