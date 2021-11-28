Большие новости 28 ноября. Умер Александр Градский, споры об «омикроне», аномальное тепло идет в Центральную Россию

Народный артист и наставник шоу «Голос» Александр Градский умер в одной из московских больниц. В последний путь его проводят 1 декабря. Штамм коронавируса «омикрон» вызвал споры. Сенатор Круглый заявил, что в Россию его привезли туристы из Египта. Циклон «Бенедикт» наступает на центральную часть России». Неделя будет дождливой и аномально теплой. Об этих и других событиях воскресенья, 28 ноября, — в дайджесте «360».

Не стало Александра Градского

Певец, композитор и народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Он скончался в одной из московских больниц, куда попал на этой неделе с подозрением на инсульт.

На сцене Градский блистал на протяжении многих десятков лет. Но последние годы он чаще появлялся в роли наставника на шоу «Голос». Первый канал сообщил, что часть выпусков программы с участием Градского в эфир еще не вышла. В каком формате они пройдут, пока не решили.

Прощание с Александром Градским пройдет 1 декабря в театре «Градский Холл» на улице Коровий Вал в Москве. Решение о месте похорон народного артиста пока не принято.

Штамм «омикрон» в России?

Обстановка вокруг нового штамма коронавируса «омикрон» продолжает накаляться. Член совета Федерации Владимир Круглый заявил, что в России возбудитель уже есть, потому что его привезли туристы из Египта. Он призвал срочно закрыть авиасообщение с курортами, пока штамм не изучат.

Представитель Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что в стране пока не зарегистрировали ни одного заражения мутировавшим коронавирусом. Он отметил, что у всех возвращающихся из-за границы россиян, которые заболели, берут образцы возбудителей для изучения.

Ассоциация туроператоров России заявила, что вопрос закрытия Египта для россиян в преддверии новогодних праздников не рассматривается.

Аномальное тепло будущей недели

Осень 2021 года подарит жителям Центральной России аномальное тепло. Как заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, теплую, но дождливую погоду принесет с собой циклон «Бенедикт». Дожди, переходящие в ливни, начнутся уже в понедельник.

Петербургу вернули Достоевского

Фреска с портретом писателя Федора Достоевского снова доступна для жителей Санкт-Петербурга. Ранее портрет классика закрасили коммунальщики. Недовольные активисты отмыли стену.

Падение с эскалатора

Серьезные травмы получила девочка-подросток, упавшая с эскалатора в торговом центре Москвы. Как выяснилось, девушка поехала вниз не по ступенькам, а уселась на перила. Не удержав равновесия, она упала вниз. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Прокуратура начала проверку.

На грани отключения

Операторы отключат незарегистрированные корпоративные SIM-карты с 1 декабря. В силу вступают изменения в законе «О связи». Под ударом окажутся те, кто покупал SIM-карты с рук без предъявления паспорта. Время встать на учет еще есть. Инструкцию можно получить в материале «360».