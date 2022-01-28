Большие новости 28 января. Беседа Путина с Макроном, жесткая посадка Ми-8, как снимали клип Шнурова

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. В Ульяновской области жестко приземлился вертолет Ми-8. Один член экипажа погиб. Для клипа Шнурова про грязный Санкт-Петербург на съемки привезли мусор. Чем завершилась очередная рабочая неделя в России — в дайджесте «360».

Разговор с Макроном

В телефонной беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский президент Владимир Путин обратил внимание на неучтенные в ответе по гарантиям безопасности США и НАТО принципиальные озабоченностиРФ. Запад также проигнорировал вопрос, касающийся неделимости безопасности.

Кремль собирается внимательно изучить переданные документы, чтобы определить дальнейшие действия.

Путин и Макрон обсудили, помимо этого, происходящее на Украине и вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе работу в сфере атомной энергетики и меры борьбы с коронавирусом.

Ми-8 жестко сел на лед Волги

В Минобороны РФ сообщили об одном погибшем при жесткой посадке вертолета Ми-8 на замерзшей Волге. Остальные члены экипажа винтокрылой машины получили травмы различной степени тяжести.

Известно, что полет был плановым. Причиной случившегося могла стать техническая неисправность. Оставшихся в живых доставят в больницу.

Мусор для клипа

Для клипа, который Сергей Шнуров посвятил проблеме мусорного коллапса в Санкт-Петербурге, на съемочную площадку специально довозили разные отходы. Во дворе, ставшем местом съемки, своей грязи не хватило.

Сам Шнуров отказывается общаться с прессой по поводу клипа. За ночь после публикации видео набрало почти миллион просмотров. После успеха к музыканту обратились жители Смоленска: они хотят привлечь внимание к проблеме уборки снега в городе.

Как искали утонувшую в Ленобласти

В Ленинградской области обнаружили тело женщины, которая утонула на Крещение на глазах у детей. Для поисков погибшей использовали специальное оборудование и подводные дроны. Работу спасателей из водолазной группы «Добротворецъ» сняли на видео.

Найденное тело уже опознал супруг жительницы Гатчины. Его достали примерно в километре от проруби в поселке, где та нырнула.

Трансгендер в женской колонии

В Воронеже в женскую колонию отправили сменившего пол мужчину. Его осудили за торговлю наркотиками и приговорили к трем годам лишения свободы.

До судимости пол у обвиняемого был женским, но он сделал операцию и получил необходимые документы. Однако суд признал их недействительными, и трансгендера в итоге решили посадить вместе с преступницами.

Текст дня

Публикации западных СМИ насчет ситуации вокруг России и Украины сродни истерике. Пресса нагнетает обстановку, выставляя президента США Джо Байдена героем, рисуя карты несуществующего военного наступления и подсчитывая количество войск РФ на границе. Разобрались, зачем американцам нагнетать обстановку и кому это в целом выгодно.