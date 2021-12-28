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    28 декабря 2021, 21:00

    Большие новости 28 декабря. Стрельба в больнице, игры — разрушители психики, рейтинг для водителей автобусов

    Екатерина Керсипова

    Вторник, 28 декабря, оказался насыщенным новостями. Сегодня произошло все — от стрельбы до анонса важных изменений в жизни страны. Подробнее — в дайджесте «360».

    Вооруженный, пьяный, влюбленный

    В больнице Светлограда сегодня прозвучали звуки стрельбы. Оказалось, что огонь открыл один из врачей, работавших там. Он пришел в здание с автоматом и начал стрелять по полу и потолку. По предварительным данным, причиной стала ревность. В той же больнице работает супруга обиженного медика: он приревновал ее к коллеге и пришел мстить. Стрелка задержали, никто не пострадал.

    Игры против молодежи

    Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что Запад воздействует на молодежь через игры и фильмы. По его словам, в разных зарубежных произведениях образ россиянина намеренно негативно утрируют. Кроме того, чаще всего именно русские предстают антагонистами в разных историях.

    Бастрыкин уточнил, что «русская угроза» и борьба с ней упоминается даже в популярных фантастических произведениях. Все это делает такие книги, фильмы и игры легальным оружием пропаганды, посчитал глава СК.

    Водитель на 5,0

    Водителей автобусов в Подмосковье будут выстраивать по рейтингу, об этом на встрече с журналистами рассказал губернатор Андрей Воробьев. Все будет работать примерно так, как это реализовано в разных сервисах такси. Глава региона подчеркнул, что жители достойны того, чтобы к ним приезжали водители только с самым высоким рейтингом. Это планируют ввести уже в наступающем году.

    Стенка на стенку?

    Массовая драка случилась сегодня в Махачкале. В ней приняли участие около 40 местных жителей. По предварительным данным, причиной стали неосторожные слова в адрес дорожных рабочих. Словесная перепалка быстро переросла в кулачные бои. Прибывшим на место сотрудникам полиции пришлось даже открывать огонь в воздух, чтобы успокоить разбушевавшихся драчунов.

    Заслуженная в 22

    Министру культуры Чечни — старшей дочери Рамзана Кадырова Айшат Кадыровой — присвоили звание «Заслуженный работник культуры ЧР». Девушке всего 22 года. Министр республики по нацполитике Ахмед Дудаев заявил, что Кадырова проявила внимательное отношение к традициям своего народа, а также пытается воспитать подрастающее поколение в духе традиций.

    Текст дня

    Наступающий год в России будет знаковым: начнется денежная реформа. В стране появится цифровой рубль. Наряду с наличкой и безналичкой можно будет расплачиваться и им. Теоретически такая форма валюты поможет защититься от мошенников. Разобрались, как это будет работать.