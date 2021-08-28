Большие новости 28 августа: визит полиции к Линдеманну, прощание с девочкой в Тюмени, «заминированный» рейс в Геленджик

В Тюмени попрощались с убитой девочкой, к Тиллю Линдеманну в Твери нагрянула полиция, в школах России сохранят антиковидные правила, а в Домодедово «заминировали» рейс Москва — Геленджик. Эти и другие события последней субботы лета — в обзоре «360».

Родина не забудет Линдеманна

Солист Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Тверь, чтобы выступить на фестивале в поддержку партии «Родина». Но вместо фанатов в гостиничный номер к немецкому артисту пожаловали российские полицейские. Гастролеру напомнили, что коронавирус никто не отменял и в регионе действуют ограничения на массовые мероприятия. Фест пока тоже не отменяли, но продюсера Линдеманна уже хотят отправить обратно на родину.

Школа борьбы с ковидом

Роспотребнадзор заявил, что антиковидные правила в школах будут действовать весь учебный год. Никакого дистанционного формата больше не повторится. Вакцины для детей пока нет, так что на входе будут измерять температуру. Учителям лучше вакцинироваться, но это дело добровольное. Уроки они смогут проводить без масок.

Прощание с тюменской девочкой

Сотни жителей Тюмени пришли проводить в последний путь восьмилетнюю девочку, которая была жестоко убита. Больше месяца ее искал весь город, пока в середине августа наконец не обнаружили труп, упакованный в коробку. Мать школьницы сказала, что если бы ей дали нож, то она бы не стала долго думать, как поступить с маньяком.

Жарища в Сочи

Экстренное предупреждение о жаре на этих выходных объявили в Сочи. Синоптики прогнозируют до +37 градусов. Отдыхающим хорошо, как будто лето и не кончается вовсе, а в самом разгаре. Но вот для сердечников такая погода довольно опасна.

«Минирование» в Домодедово

Неизвестные пригрозили взорвать пассажирский самолет, который готовился вылететь из Москвы в Геленджик. Вылет был запланирован в 11:25, но рейс задержали для проверки. Опасных предметов на борту не нашли. На всякий случай проверили и багаж. Угроза не оправдалась. После двухчасовой заминки Airbus A320 благополучно улетел.

Месть Байдена

Американский президент обещал отомстить террористам за взрывы в кабульском аэропорту. Сказано — сделано. Пентагон отрапортовал о ликвидации двух главарей известной и запрещенной везде, где только можно, группировки. Эвакуация военных идет по плану, она завершится до конца месяца, но для афганцев, возможно, акцию продлят.